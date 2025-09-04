Ямаль, Винисиус и другие. Самые дорогие футболисты с каждого континента

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков с каждого континента.

Самым дорогим футболистом Европы является 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, стоимость которого составляет 200 миллионов евро. Испанец является самым дорогим игроком на планете.

В Южной Америке лидером является 25-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус, которого оценивают в 170 млн евро.

Самым дорогим футболистом Африки стал 26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими (80 млн).

В Северной Америке первое место занял 24-летний канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, которого оценивают в 50 миллионов евро.

Из Азии самым ценным является 26-летний японский вингер «Брайтона» Каору Митома (40 млн), а из Океании – 33-летний новозеландский форвард «Ноттингема» Крис Вуд (10 млн).