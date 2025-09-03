Англия03 сентября 2025, 21:16 |
364
0
Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз
Коди Гакпо стал лидером статистического рейтинга
03 сентября 2025, 21:16 |
364
0
Коди Гакпо из «Ливерпуля» стал первым игроком в новом сезоне АПЛ, на котором соперники совершили 10 фолов.
По 9 фолов на себе заработали Джек Грилиш из «Эвертона» и Жоао Гомес из «Вулверхэмптона».
Рассмотрим топ-10 игроков этого рейтинга.
Игроки, на которых больше всего фолили в стартовых трех турах АПЛ
- 10 – Коди Гакпо (Ливерпуль)
- 9 – Джек Грилиш (Эвертон)
- 9 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)
- 8 – Алекс Скотт (Борнмут)
- 8 – Ганнибал Межбри (Бернли)
- 8 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)
- 7 – Ясин Айяри (Брайтон)
- 7 – Виктор Дьокереш (Арсенал)
- 7 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 7 – Кенни Тете (Фулхэм)
Cody Gakpo is the first player to be fouled 10 times in the Premier League this season. ⚠️ pic.twitter.com/3f0QALNePy— Squawka (@Squawka) September 2, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 сентября 2025, 07:02 2
Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна
Футбол | 03 сентября 2025, 16:32 14
Влада Зинченко попала в неприятную ситуацию
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Бокс | 03.09.2025, 00:02
Футбол | 03.09.2025, 21:31
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 17:53 8
02.09.2025, 01:06 3
02.09.2025, 11:45 2
01.09.2025, 23:41 44
02.09.2025, 07:46 25
02.09.2025, 15:16 114
Бокс
01.09.2025, 21:10 143