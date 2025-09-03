Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз
Англия
03 сентября 2025, 21:16 |
364
0

Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз

Коди Гакпо стал лидером статистического рейтинга

03 сентября 2025, 21:16 |
364
0
Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Коди Гакпо из «Ливерпуля» стал первым игроком в новом сезоне АПЛ, на котором соперники совершили 10 фолов.

По 9 фолов на себе заработали Джек Грилиш из «Эвертона» и Жоао Гомес из «Вулверхэмптона».

Рассмотрим топ-10 игроков этого рейтинга.

Игроки, на которых больше всего фолили в стартовых трех турах АПЛ

  • 10 – Коди Гакпо (Ливерпуль)
  • 9 – Джек Грилиш (Эвертон)
  • 9 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)
  • 8 – Алекс Скотт (Борнмут)
  • 8 – Ганнибал Межбри (Бернли)
  • 8 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)
  • 7 – Ясин Айяри (Брайтон)
  • 7 – Виктор Дьокереш (Арсенал)
  • 7 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 7 – Кенни Тете (Фулхэм)

По теме:
Бруну Фернандеш лидирует в АПЛ по количеству созданных голевых моментов
Кунья и Холанд лидируют в АПЛ по количеству ударов в створ ворот
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Джек Грилиш Коди Гакпо Жоао Гомес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 07:02 2
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату
Футбол | 03 сентября 2025, 16:32 14
«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату
«Лишь бы до*баться». Жена Зинченко резко ответила фанату

Влада Зинченко попала в неприятную ситуацию

Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Бокс | 03.09.2025, 00:02
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
Футбол | 03.09.2025, 21:31
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 3
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 44
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем