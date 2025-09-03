Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз

Коди Гакпо из «Ливерпуля» стал первым игроком в новом сезоне АПЛ, на котором соперники совершили 10 фолов.

По 9 фолов на себе заработали Джек Грилиш из «Эвертона» и Жоао Гомес из «Вулверхэмптона».

Рассмотрим топ-10 игроков этого рейтинга.

Игроки, на которых больше всего фолили в стартовых трех турах АПЛ

10 – Коди Гакпо (Ливерпуль)

9 – Джек Грилиш (Эвертон)

9 – Жоао Гомес (Вулверхэмптон)

8 – Алекс Скотт (Борнмут)

8 – Ганнибал Межбри (Бернли)

8 – Оскар Бобб (Манчестер Сити)

7 – Ясин Айяри (Брайтон)

7 – Виктор Дьокереш (Арсенал)

7 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

7 – Кенни Тете (Фулхэм)