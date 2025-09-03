Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Лига конференций
03 сентября 2025, 18:09 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:10
2762
17

Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций

В список вошли 30 футболистов

03 сентября 2025, 18:09 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:10
2762
17
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» объявил заявку на матчи основного этапа Лиги конференций 2025/26.

В список футболистов, которые смогут принять участие в поединках против «Абердина», «Легии», «Брейдаблика», «Шемрока», «Хамрун Спартанс» и «Риеки», вошли 30 игроков.

Заявка «Шахтера» на матчи основного этапа Лиги конференций 2025/26:

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра

Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

*Игроки, заявленные по списку В.

По теме:
Клуб АПЛ обвинили в травме игрока из Украины. Он покинул команду Реброва
«К сожалению». Вернидуб ответил, кто будет бороться за победу в УПЛ 2025/26
37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание
Шахтер Донецк Лига конференций заявка
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 17
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03 сентября 2025, 10:41 9
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды

Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
Футбол | 03.09.2025, 19:03
Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Удачи нашей команде подтвердить статус главного фаворита турнира! 🟧⚒️⬛ 😊
Ответить
+6
Отаман
Дуже добре 
Ответить
+5
kadaad .
Успехов!
Ответить
+4
Фанькин кот
Удачи родной команде! ❤️Даёшь 6 побед🎆 на-гора!🧡🖤⚒️
Ответить
+2
Henry
Там київський Локомотив переміг 2:0 міцний Гірник-Спорт. Вітання всім вболівальникам залізничників. Очікуємо команду в УПЛ і нарешті дербі двох легендарних столичних команд Локомотива і Динамо.
Ответить
+1
AK.228
Все на месте 
Ответить
+1
Катерина Монзуль
Шановна адміністрація Sport.ua.
Звертаю вашу увагу на дії користувача в якого на аватарці літера У і нік ----. Нещодавно цього користувача відправили в бан, однак на жаль він зробив собі ще один акаунт і знову вдається до образливих висловлювань.
Подібна поведінка створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів для припинення деструктивної діяльності зазначеного користувача.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосный еврей
Только Шахтёр☝️ Только пафосные победы
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
----
9 полевых украинцев в заявке из 22 из основной заявки Играть будут Ризник и Матвиенко в старте Позорище ржавое
Ответить
-3
Показать Скрыть 8 ответов
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем