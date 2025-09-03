Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
В список вошли 30 футболистов
Донецкий «Шахтер» объявил заявку на матчи основного этапа Лиги конференций 2025/26.
В список футболистов, которые смогут принять участие в поединках против «Абердина», «Легии», «Брейдаблика», «Шемрока», «Хамрун Спартанс» и «Риеки», вошли 30 игроков.
Заявка «Шахтера» на матчи основного этапа Лиги конференций 2025/26:
Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский
Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра
Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш
*Игроки, заявленные по списку В.
