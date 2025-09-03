Александер ЧЕФЕРИН: «Невозможно больше смотреть на это»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о боевых действиях в Газе и о российско-украинской войне:

– Обсуждали ли вы вопрос об исключении израильских клубов из ваших соревнований из-за войны в Газе?

– Послушайте, во-первых, то, что происходит с мирными жителями, лично меня очень больно задевает, убивает. Невозможно больше смотреть на это. С другой стороны, я не поддерживаю идею запрета на участие спортсменов. Ведь что может сделать спортсмен, чтобы заставить свое правительство прекратить войну? Это очень, очень сложно. Сейчас, насколько я знаю, запрет для российских команд действует три с половиной года. Война прекратилась? Нет. Так что на данный момент я не знаю. Должен сказать, что в связи с ситуацией в России и Украине было очень сильное политическое давление. Сейчас это скорее давление гражданского общества, чем политиков, потому что политики, когда речь идет о войнах и жертвах, очевидно, очень прагматичны. Я не могу сказать, что будет дальше. Обсуждаются все варианты, но лично я против исключения спортсменов.

Например, бывший игрок сборной Югославии Деян Савичевич, который сейчас является президентом Федерации футбола Черногории, сказал, что в 1992 году, когда Югославию отстранили от участия в чемпионате Европы, все игроки были против Слободана Милошевича. Они все были против системы. Система была недемократичной и так далее. Но их все равно исключили. И из-за политических санкций результатом стала ненависть к Западу, которая сохраняется до сих пор. В Сербии, например, если провести референдум по поводу НАТО, 80 процентов будут против. Поэтому, на мой взгляд, спорт должен пытаться показать путь, но не путем запрета спортсменам участвовать в соревнованиях. Но, честно говоря, в случае с войной между Россией и Украиной мы продемонстрировали почти истерическую политическую реакцию. Мы были одними из первых, кто начал действовать, искренне веря, что спорт может помочь положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам обратное. Сейчас я не вижу особой реакции со стороны политиков. Со стороны гражданского общества она огромна.

И я не могу понять, как политик, который может многое сделать, чтобы остановить смерти, где бы то ни было, может заснуть, видя всех этих мертвых детей и гражданских лиц. Я этого не понимаю. Знаете, идея, что футбол должен решать эти проблемы? Ни в коем случае.

