Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александер ЧЕФЕРИН: «Невозможно больше смотреть на это»
Другие новости
03 сентября 2025, 11:15 |
724
1

Александер ЧЕФЕРИН: «Невозможно больше смотреть на это»

Президент УЕФА высказался о боевых действиях в Газе и о российско-украинской войне

03 сентября 2025, 11:15 |
724
1
Александер ЧЕФЕРИН: «Невозможно больше смотреть на это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о боевых действиях в Газе и о российско-украинской войне:

– Обсуждали ли вы вопрос об исключении израильских клубов из ваших соревнований из-за войны в Газе?

– Послушайте, во-первых, то, что происходит с мирными жителями, лично меня очень больно задевает, убивает. Невозможно больше смотреть на это. С другой стороны, я не поддерживаю идею запрета на участие спортсменов. Ведь что может сделать спортсмен, чтобы заставить свое правительство прекратить войну? Это очень, очень сложно. Сейчас, насколько я знаю, запрет для российских команд действует три с половиной года. Война прекратилась? Нет. Так что на данный момент я не знаю. Должен сказать, что в связи с ситуацией в России и Украине было очень сильное политическое давление. Сейчас это скорее давление гражданского общества, чем политиков, потому что политики, когда речь идет о войнах и жертвах, очевидно, очень прагматичны. Я не могу сказать, что будет дальше. Обсуждаются все варианты, но лично я против исключения спортсменов.

Например, бывший игрок сборной Югославии Деян Савичевич, который сейчас является президентом Федерации футбола Черногории, сказал, что в 1992 году, когда Югославию отстранили от участия в чемпионате Европы, все игроки были против Слободана Милошевича. Они все были против системы. Система была недемократичной и так далее. Но их все равно исключили. И из-за политических санкций результатом стала ненависть к Западу, которая сохраняется до сих пор. В Сербии, например, если провести референдум по поводу НАТО, 80 процентов будут против. Поэтому, на мой взгляд, спорт должен пытаться показать путь, но не путем запрета спортсменам участвовать в соревнованиях. Но, честно говоря, в случае с войной между Россией и Украиной мы продемонстрировали почти истерическую политическую реакцию. Мы были одними из первых, кто начал действовать, искренне веря, что спорт может помочь положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам обратное. Сейчас я не вижу особой реакции со стороны политиков. Со стороны гражданского общества она огромна.

И я не могу понять, как политик, который может многое сделать, чтобы остановить смерти, где бы то ни было, может заснуть, видя всех этих мертвых детей и гражданских лиц. Я этого не понимаю. Знаете, идея, что футбол должен решать эти проблемы? Ни в коем случае.

Ранее Александер Чеферин высказался о итальянском футболе.

По теме:
Склоним головы. «Донецкий шахтер, что ты уже поделаешь…»
Новая партия упакованных оккупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Шведскому вратарю вспомнили в матче ЛЧ выступление в рф после 24.02.2022
Александер Чеферин российско-украинская война
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Футбол | 03 сентября 2025, 10:00 4
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди

Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 80
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Футболист Олимпиакоса отказал Греции и будет выступать за сборную Украины
Футбол | 03.09.2025, 11:05
Футболист Олимпиакоса отказал Греции и будет выступать за сборную Украины
Футболист Олимпиакоса отказал Греции и будет выступать за сборную Украины
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02.09.2025, 18:46
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
0665826283
чифірін ? підар московський !   Слава  Українськой  Нації  !!! Смерть ворогам !!!
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 1
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
01.09.2025, 14:14 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем