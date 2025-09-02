АПЛ вне конкуренции. Топ-лиги по расходам в летнее трансферное окно

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 00:04
Некоторые клубы Премьер-лиги потратили больше денег, чем целые чемпионаты

Getty Images/Global Images Ukraine

Летнее трансферное окно 2025 года в большинстве чемпионатов подошло к своему логическому завершению. Лидером по расходам стала Английская Премьер-лига, клубы которой приобрели игроков на общую сумму 3.8 млрд евро.

В пятерку лидеров вошли следующие лиги: Серия А (1.19 млрд), Бундеслига (851 млн), Ла Лига (684 млн) и Лига 1 (662 млн).

Интересно, что Премьер-лига потратила больше средств (3,58 млрд), чем все остальные топ-5 чемпионаты вместе взятые (3,387 млрд). Более того, один только «Ливерпуль» (482 млн) потратил больше, чем некоторые чемпионаты (Сауди Про Лига – 474 млн, Примейра-лига – 335 млн, Суперлига – 321 млн).

Лондонский «Челси» (328 млн) также потратил больше средств на игроков, чем все клубы турецкого чемпионата вместе взятые (321 млн).

По теме:
ФОТО. К Ванату уже прилетела его девушка из Украины. Первый кадр из Жироны
«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Салах, Исак, Экитике, Гакпо и Вирц. Статистика атакующей линии Ливерпуля
Английская Премьер-лига Ла Лига Лига 1 (Франция) Серия A Бундеслига финансы Ливерпуль статистика
