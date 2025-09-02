АПЛ вне конкуренции. Топ-лиги по расходам в летнее трансферное окно

Летнее трансферное окно 2025 года в большинстве чемпионатов подошло к своему логическому завершению. Лидером по расходам стала Английская Премьер-лига, клубы которой приобрели игроков на общую сумму 3.8 млрд евро.

В пятерку лидеров вошли следующие лиги: Серия А (1.19 млрд), Бундеслига (851 млн), Ла Лига (684 млн) и Лига 1 (662 млн).

Интересно, что Премьер-лига потратила больше средств (3,58 млрд), чем все остальные топ-5 чемпионаты вместе взятые (3,387 млрд). Более того, один только «Ливерпуль» (482 млн) потратил больше, чем некоторые чемпионаты (Сауди Про Лига – 474 млн, Примейра-лига – 335 млн, Суперлига – 321 млн).

Лондонский «Челси» (328 млн) также потратил больше средств на игроков, чем все клубы турецкого чемпионата вместе взятые (321 млн).