Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
Алиу стоил киевлянам 1 миллион евро
2 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании сенегальского центрального защитника французского «Гавра» Алиу Тиаре.
Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом будет действовать в течение следующих 4 сезонов.
По информации известного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 1 миллион евро. Интересно, что сам Transfermarkt оценивает стоимость Алиу всего в 800 тысяч евро.
Сезон 2024/2025 Алиу Тиаре провел в «Нанси» на правах аренды. Будучи основным исполнителем в «Нанси», в течение сезона сыграл 30 матчей во всех турнирах, голами не отмечался, но отдал 2 голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Милан» пополнится украинцем
Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»