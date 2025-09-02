Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре

2 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании сенегальского центрального защитника французского «Гавра» Алиу Тиаре.

Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

По информации известного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 1 миллион евро. Интересно, что сам Transfermarkt оценивает стоимость Алиу всего в 800 тысяч евро.

Сезон 2024/2025 Алиу Тиаре провел в «Нанси» на правах аренды. Будучи основным исполнителем в «Нанси», в течение сезона сыграл 30 матчей во всех турнирах, голами не отмечался, но отдал 2 голевые передачи.