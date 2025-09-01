ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о переходе форварда МЮ Расмуса Хойлунда
Датчанин перебирается в Италию на правах аренды с обязательством выкупа
Чемпион Италии «Наполи» официально отрапортовал о подписании 22-летнего центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хойлунда.
В коммюнике сообщается, что речь идет об аренде футболиста на сезон с обязательством выкупа.
Детали трансфера не раскрываются, однако ранее в СМИ сообщалось, что «Наполи» заплатит за аренду Хойлунда 6 миллионов евро, а следующим летом выкупит нападающего за 44 миллиона евро.
Хойлунд играл за МЮ с лета 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за 77,8 миллионов евро.
Всего за «Манчестер Юнайтед» Хойлунд сыграл 95 матчей, в которых отличился 26 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу
Тренер – о травме Михайленко