ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о переходе форварда МЮ Расмуса Хойлунда

Чемпион Италии «Наполи» официально отрапортовал о подписании 22-летнего центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хойлунда.

В коммюнике сообщается, что речь идет об аренде футболиста на сезон с обязательством выкупа.

Детали трансфера не раскрываются, однако ранее в СМИ сообщалось, что «Наполи» заплатит за аренду Хойлунда 6 миллионов евро, а следующим летом выкупит нападающего за 44 миллиона евро.

Хойлунд играл за МЮ с лета 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за 77,8 миллионов евро.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Хойлунд сыграл 95 матчей, в которых отличился 26 забитыми мячами и 6 результативными передачами.