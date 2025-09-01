Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о переходе форварда МЮ Расмуса Хойлунда
Италия
01 сентября 2025, 21:14 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:15
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о переходе форварда МЮ Расмуса Хойлунда

Датчанин перебирается в Италию на правах аренды с обязательством выкупа

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о переходе форварда МЮ Расмуса Хойлунда
x.com/sscnapoli

Чемпион Италии «Наполи» официально отрапортовал о подписании 22-летнего центрфорварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хойлунда.

В коммюнике сообщается, что речь идет об аренде футболиста на сезон с обязательством выкупа.

Детали трансфера не раскрываются, однако ранее в СМИ сообщалось, что «Наполи» заплатит за аренду Хойлунда 6 миллионов евро, а следующим летом выкупит нападающего за 44 миллиона евро.

Хойлунд играл за МЮ с лета 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за 77,8 миллионов евро.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Хойлунд сыграл 95 матчей, в которых отличился 26 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

