Молодой украинский голкипер стал футболистом Аталанты

Итальянская «Аталанта» подписала юного голкипера из Украины: Илья Майданский будет выступать за команду U-16 академии клуба из Бергамо.

Клуб Серии A активно развивает футбольную молодежь. В последние дни августа «Аталанта» осуществила два трансфера футболистов U-16.

К известному итальянскому клубу присоединился украинский вратарь Илья Майданский из «Про Патрия», а также вингер Бьяджо Петтина из «Виченцы».

«Аталанта» известна своей академией, которая воспитала немало звезд итальянского и европейского футбола.

Илья Майданский покинул Украину после начала полномасштабной войны и играл в любительском клубе, а затем перешел в академию команды «Про Патрия», которая выступает в Серии C.

Ранее за «Аталанту» играли молодые украинцы Александр Драган и Иван Лихолит. За взрослую команду из Бергамо выступали Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

