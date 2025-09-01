Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Кевин продолжит карьеру в «Фулхэме»
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин вскоре перейдет в лондонский «Фулгем», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 40 миллионов евро гарантированной суммой, а также еще 5 миллионов евро бонусами.
В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее «Шахтер» официально продал Георгия Судакова в «Бенфику».
🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham agree deal for Kevin also on player side, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
€40m plus €5m add-ons, long term deal agreed with Kevin and deal sealed now.
Despite Sporting pushing, Kevin joins #FFC. pic.twitter.com/uWqDYxeoSo
