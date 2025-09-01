Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин вскоре перейдет в лондонский «Фулгем», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 40 миллионов евро гарантированной суммой, а также еще 5 миллионов евро бонусами.

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» официально продал Георгия Судакова в «Бенфику».