Три именинника. УАФ поздравила Забарного, Судакова и Кабаева

В понедельник, 1 сентября, день рождения сразу у троих игроков сборной Украины по футболу. Украинская ассоциация футбола поздравила футболистов.

Защитнику Илье Забарному исполнилось 23 года. Столько же – Георгию Судакову. Оба футболиста летом сменили клубы. Илья Забарный из «Борнмута» перешел в ПСЖ. А Георгий Судаков сменил донецкий «Шахтер» на португальскую «Бенфику».

Владислав Кабаев празднует юбилей. Полузащитнику киевского «Динамо» исполнилось 30 лет.