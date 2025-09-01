Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Екатерина Александрова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2025, 17:25
Екатерина Александрова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Екатерина Александрова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 сентября вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде полька сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 12). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после игры Риеди – де Минаур. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Иги.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Беатрис Хаддад Майи.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
