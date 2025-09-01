Екатерина Александрова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
1 сентября вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертом раунде полька сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 12). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга после игры Риеди – де Минаур. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Иги.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Беатрис Хаддад Майи.
