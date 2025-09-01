Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 16:14 |
148
0

Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»

Назар Касарда поделился впечатлениями о первом матче в составе главной команды «Руха»

01 сентября 2025, 16:14 |
148
0
Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»
ФК Рух. Назар Касарда

В поединке четвертого тура УПЛ «Рух» в гостях со счетом 0:2 уступил «Металлисту 1925». Впечатлениями о матче поделился игрок «Руха» Назар Касарда.

«Хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Выходя на поле, я хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне и показать свой максимум.

Мы были хорошо настроены на игру, но команде очень не везет. Во втором тайме мы создали больше моментов, но не реализовали их. Нам нужно найти этот фарт в следующих матчах. Как только это произойдет – вернутся положительные результаты.

Сейчас будет пауза на матчи сборных и у нас будет достаточно времени, чтобы проанализировать свою игру и игру своей команды. Надо сделать правильные выводы, чтобы выйти на новый, лучший уровень», – сказал Назар Касарда.

По теме:
Игорь ТИМЧЕНКО: «Я нашу команду не узнал»
Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «На первых минутах было тяжело»
На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
чемпионат Украины по футболу дебют Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01 сентября 2025, 12:57 28
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание

Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 07:45 40
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

ВАНАТ: «Я быстрый, могу много забивать. Ла Лига – лучший вариант для меня»
Футбол | 01.09.2025, 16:47
ВАНАТ: «Я быстрый, могу много забивать. Ла Лига – лучший вариант для меня»
ВАНАТ: «Я быстрый, могу много забивать. Ла Лига – лучший вариант для меня»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Бокс | 01.09.2025, 03:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 6
Бокс
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем