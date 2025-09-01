Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»

В поединке четвертого тура УПЛ «Рух» в гостях со счетом 0:2 уступил «Металлисту 1925». Впечатлениями о матче поделился игрок «Руха» Назар Касарда.

«Хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Выходя на поле, я хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне и показать свой максимум.

Мы были хорошо настроены на игру, но команде очень не везет. Во втором тайме мы создали больше моментов, но не реализовали их. Нам нужно найти этот фарт в следующих матчах. Как только это произойдет – вернутся положительные результаты.

Сейчас будет пауза на матчи сборных и у нас будет достаточно времени, чтобы проанализировать свою игру и игру своей команды. Надо сделать правильные выводы, чтобы выйти на новый, лучший уровень», – сказал Назар Касарда.