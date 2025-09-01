Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим БОЙКО: «Руху сейчас очень не везет»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 15:56 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:57
Максим БОЙКО: «Руху сейчас очень не везет»

Полузащитник «Руха» поделился впечатлениями о матче с «Металлистом 1925»

ФК Рух. Максим Бойко

В поединке четвертого тура УПЛ «Рух» со счетом 0:2 уступил «Металлисту 1925». Впечатлениями о матче поделился дебютант «Руха» Максим Бойко.

«Благодарен всем ребятам и тренерам за поддержку, когда я вышел на поле. Что касается игры, то команде сейчас очень не везет. Во время паузы на матчи сборных мы все проанализируем и будем готовиться к следующим матчам.

Я был готов к этой игре, ведь долгое время работал с первой командой, прошел собрание. Тренеры сказали, что нужно добавить в командную игру скорости, попытаться забить гол и перевернуть игру», – сказал Максим Бойко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Максим Бойко дебют
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
