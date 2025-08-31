Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звоночек Яремчуку: Олимпиакос подписал форварда из Интера
Греция
31 августа 2025, 21:23 |
1419
1

ОФИЦИАЛЬНО. Звоночек Яремчуку: Олимпиакос подписал форварда из Интера

Мехди Тареми присоединился к греческой команде, контракт рассчитан до лета 2027 года

31 августа 2025, 21:23 |
1419
1
ОФИЦИАЛЬНО. Звоночек Яремчуку: Олимпиакос подписал форварда из Интера
ФК Олимпиакос. Мехди Тареми

33-летний иранский форвард Мехди Тареми официально стал игроком греческого Олимпиакоса.

Тареми покинул миланский Интер, к которому присоединился летом 2024 года. Контракт Мехди с командой из Афин рассчитан до лета 2027, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тареми провел за Интер 43 матча, забил три гола и отдал девять голевых передач во всех турнирах. Помимо нерадзурри, Мехди за карьеру в Европе также выступал за Риу Аве и Порту.

Цвета Олимпиакоса защищает и украинский форвард Роман Яремчук. Но даже без Тареми он не был игроком стартового состава – основным форвардом греческого гранда является Аюб Эль-Кааби.

Соглашение Яремчука с Олимпиаком рассчитано до лета 2028 года. Вполне возможно, что в ближайшем будущем появятся слухи о смене клубной прописки Романа.

По теме:
Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику. Видео опубликовала жена
Динамо усилится французским защитником
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Мехди Тареми Аюб Эль-Кааби Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Интер Милан трансферы трансферы Серии A чемпионат Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31 августа 2025, 00:17 56
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

Георгий стал игроком «Бенфики»

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 21
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Бокс | 30.08.2025, 23:45
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Футбол | 31.08.2025, 22:33
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Футбол | 31.08.2025, 17:33
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Цей той що свого часу в Порту зажигав.
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 10
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем