ОФИЦИАЛЬНО. Звоночек Яремчуку: Олимпиакос подписал форварда из Интера
Мехди Тареми присоединился к греческой команде, контракт рассчитан до лета 2027 года
33-летний иранский форвард Мехди Тареми официально стал игроком греческого Олимпиакоса.
Тареми покинул миланский Интер, к которому присоединился летом 2024 года. Контракт Мехди с командой из Афин рассчитан до лета 2027, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Тареми провел за Интер 43 матча, забил три гола и отдал девять голевых передач во всех турнирах. Помимо нерадзурри, Мехди за карьеру в Европе также выступал за Риу Аве и Порту.
Цвета Олимпиакоса защищает и украинский форвард Роман Яремчук. Но даже без Тареми он не был игроком стартового состава – основным форвардом греческого гранда является Аюб Эль-Кааби.
Соглашение Яремчука с Олимпиаком рассчитано до лета 2028 года. Вполне возможно, что в ближайшем будущем появятся слухи о смене клубной прописки Романа.
🔴⚪🦁 Olympiacos FC welcomes 𝗠𝗲𝗵𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗲𝗺𝗶! pic.twitter.com/BtSgQRnaiA— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2025
