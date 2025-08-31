ОФИЦИАЛЬНО. Звоночек Яремчуку: Олимпиакос подписал форварда из Интера

33-летний иранский форвард Мехди Тареми официально стал игроком греческого Олимпиакоса.

Тареми покинул миланский Интер, к которому присоединился летом 2024 года. Контракт Мехди с командой из Афин рассчитан до лета 2027, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тареми провел за Интер 43 матча, забил три гола и отдал девять голевых передач во всех турнирах. Помимо нерадзурри, Мехди за карьеру в Европе также выступал за Риу Аве и Порту.

Цвета Олимпиакоса защищает и украинский форвард Роман Яремчук. Но даже без Тареми он не был игроком стартового состава – основным форвардом греческого гранда является Аюб Эль-Кааби.

Соглашение Яремчука с Олимпиаком рассчитано до лета 2028 года. Вполне возможно, что в ближайшем будущем появятся слухи о смене клубной прописки Романа.