  4. «Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
31 августа 2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан

Артем может покинуть Рим уже через год после трансфера из «Жироны»

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан».

«Переговоры между «Миланом» и «Ромой» по Артему Довбику продолжаются. После того как «Милан» недавно достиг соглашения с игроком, состоялся прямой контакт окружения украинца с клубом относительно проекта и условий контракта.

Сегодня оба клуба ведут переговоры на основе аренды с правом выкупа. Посмотрим, сойдутся ли цифры и найдет ли «Рома» замену: им необходимо найти форварда на подмену», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала известного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Довбик был поражен тем, что «Рома» выставила его на трансфер.

По теме:
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя
Трансфер еще возможен. Трубином интересуются несколько клубов
Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Милан
