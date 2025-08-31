«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан

Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан».

«Переговоры между «Миланом» и «Ромой» по Артему Довбику продолжаются. После того как «Милан» недавно достиг соглашения с игроком, состоялся прямой контакт окружения украинца с клубом относительно проекта и условий контракта.

Сегодня оба клуба ведут переговоры на основе аренды с правом выкупа. Посмотрим, сойдутся ли цифры и найдет ли «Рома» замену: им необходимо найти форварда на подмену», – сказал Моретто в эфире YouTube-канала известного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Довбик был поражен тем, что «Рома» выставила его на трансфер.