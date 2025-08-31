Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полесье забило быстрый гол в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 15:52 | Обновлено 31 августа 2025, 16:16
707
0

ВИДЕО. Полесье забило быстрый гол в ворота Динамо

Команды встретились в матче 4-го тура УПЛ

31 августа 2025, 15:52 | Обновлено 31 августа 2025, 16:16
707
0
ВИДЕО. Полесье забило быстрый гол в ворота Динамо
ФК Полесье. Томер Йосефи

31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимает на собственном поле житомирское «Полесье».

Обе команды активно начали матч. Уже на 7 минуте гости открыли счет в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Назаренко сделал навес в штрафную, а там Гуцуляк сбросил головой на Йосефе. Последний с близкого расстояния «расстрелял» Нещерета.

Гол Йосефи на 7-й минуте

По теме:
Первая лига. Ингулец на выезде разгромил Подолье
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье видео голов и обзор Томер Йосефи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Футбол | 31 августа 2025, 09:20 7
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики

Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 126
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем