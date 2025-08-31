Украина. Премьер лига31 августа 2025, 15:52 | Обновлено 31 августа 2025, 16:16
ВИДЕО. Полесье забило быстрый гол в ворота Динамо
Команды встретились в матче 4-го тура УПЛ
31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимает на собственном поле житомирское «Полесье».
Обе команды активно начали матч. Уже на 7 минуте гости открыли счет в матче.
Назаренко сделал навес в штрафную, а там Гуцуляк сбросил головой на Йосефе. Последний с близкого расстояния «расстрелял» Нещерета.
Гол Йосефи на 7-й минуте
