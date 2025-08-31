ВИДЕО. Полесье забило быстрый гол в ворота Динамо

31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимает на собственном поле житомирское «Полесье».

Обе команды активно начали матч. Уже на 7 минуте гости открыли счет в матче.

Назаренко сделал навес в штрафную, а там Гуцуляк сбросил головой на Йосефе. Последний с близкого расстояния «расстрелял» Нещерета.

Гол Йосефи на 7-й минуте