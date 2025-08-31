Украина. Премьер лига31 августа 2025, 13:13 | Обновлено 31 августа 2025, 13:14
ВИДЕО. Забил в ворота бывшего клуба. Верес открыл счет в матче с ЛНЗ
Автором быстрого гола стал Виталий Бойко
31 августа в 13:00 стартовал матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Верес».
Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.
Уже на третьей минуте гости шокировали хозяев поля забитым мячом. Автор гола – бывший игрок ЛНЗ Виталий Бойко, который точно пробил в один касание.
