Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Забил в ворота бывшего клуба. Верес открыл счет в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 13:13 | Обновлено 31 августа 2025, 13:14
ВИДЕО. Забил в ворота бывшего клуба. Верес открыл счет в матче с ЛНЗ

Автором быстрого гола стал Виталий Бойко

ФК Верес. Виталий Бойко

31 августа в 13:00 стартовал матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Верес».

Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.

Уже на третьей минуте гости шокировали хозяев поля забитым мячом. Автор гола – бывший игрок ЛНЗ Виталий Бойко, который точно пробил в один касание.

