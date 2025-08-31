Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Подолье и Ингулец проводят матч 4-го тура. Стартовые составы
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 13:53 | Обновлено 31 августа 2025, 14:30
124
0

Первая лига. Подолье и Ингулец проводят матч 4-го тура. Стартовые составы

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье» и начнется в 14:30

31 августа 2025, 13:53 | Обновлено 31 августа 2025, 14:30
124
0
Первая лига. Подолье и Ингулец проводят матч 4-го тура. Стартовые составы
ФК Подолье

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Подолье» на своем поле сыграет с «Ингульцом».

В новом сезоне Первой лиги «Подолье» провело три матча. Команда Сергея Ковальца потерпела поражения от ФК ЮКСА (0:1) и «Черноморца» (0:2), а также сыграла вничью 1:1 с запорожским «Металлургом».

«Ингулец» также провел три матча. Подопечные Василия Кобина сыграли вничью с «Буковиной» (0:0) и тернопольской «Нивой» (2:2), а также одержали победу в матче с харьковским «Металлистом» (2:1).

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 14:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Борьба шла даже на беговых дорожках»
Голевая засуха прервана. Верес переиграл ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари досрочно покинул клуб АПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Ингулец стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 11
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

Шахтер Донецк – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 31 августа 2025, 14:53 2
Шахтер Донецк – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 31 августа и начнется в 18:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Футбол | 31.08.2025, 10:10
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем