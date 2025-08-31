Первая лига. Подолье и Ингулец проводят матч 4-го тура. Стартовые составы

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Подолье» на своем поле сыграет с «Ингульцом».

В новом сезоне Первой лиги «Подолье» провело три матча. Команда Сергея Ковальца потерпела поражения от ФК ЮКСА (0:1) и «Черноморца» (0:2), а также сыграла вничью 1:1 с запорожским «Металлургом».

«Ингулец» также провел три матча. Подопечные Василия Кобина сыграли вничью с «Буковиной» (0:0) и тернопольской «Нивой» (2:2), а также одержали победу в матче с харьковским «Металлистом» (2:1).

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 14:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.