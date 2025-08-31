Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Беллингем и Вирц стали звездами новой эпичной кампании Adidas
31 августа 2025, 01:43 |
Джуд Беллингем и Флориан Вирц вместе с артистами представили культовую модель

Instagram. Джуд Беллингем и Флориан Вирц

Adidas Originals вернули легендарные кроссовки Superstar с кампанией «Superstar: The Original Icon», объединив футбольных звезд Джуда Беллингема и Флориана Вирца с артистами Stormzy, Оливией Дин, Shygirl и Барри Кеоганом.

Каждый из участников воплощает ту самую уличную ДНК и дух самовыражения, которые сделали Superstar символом стиля.

Звезды «Реала» и «Ливерпуля» идеально вписались в проект, полузащитники сборных Англии и Германии подтвердили свой статус не только футбольных сенсаций, но и настоящих икон стиля за пределами поля.

Лондон примет трёхдневный фестиваль «THIS IS SUPERSTAR», где историю культовой модели расскажут через моду, скейтбординг и музыку. Superstar возвращается в культовой черно-белой расцветке, доказывая: «легенда не умрет никогда».

