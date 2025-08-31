ФОТО. Беллингем и Вирц стали звездами новой эпичной кампании Adidas

Adidas Originals вернули легендарные кроссовки Superstar с кампанией «Superstar: The Original Icon», объединив футбольных звезд Джуда Беллингема и Флориана Вирца с артистами Stormzy, Оливией Дин, Shygirl и Барри Кеоганом.

Каждый из участников воплощает ту самую уличную ДНК и дух самовыражения, которые сделали Superstar символом стиля.

Звезды «Реала» и «Ливерпуля» идеально вписались в проект, полузащитники сборных Англии и Германии подтвердили свой статус не только футбольных сенсаций, но и настоящих икон стиля за пределами поля.

Лондон примет трёхдневный фестиваль «THIS IS SUPERSTAR», где историю культовой модели расскажут через моду, скейтбординг и музыку. Superstar возвращается в культовой черно-белой расцветке, доказывая: «легенда не умрет никогда».