Гарначо стал четвертым самым дорогим продажей в истории МЮ

Алехандро Гарначо официально стал игроком «Челси». Лондонцы заплатили за игрока 46.2 млн евро.

Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории «Манчестер Юнайтед» (продажи).

Рекордным продолжает оставаться переход Криштиану Роналду из рядов «красных дьяволов» в мадридский «Реал» за 94 млн евро.

Самые дорогие продажи в истории Манчестер Юнайтед

94.0 млн евро – Криштиану Роналду (Реал) 74.0 млн евро – Ромелу Лукаку (Интер) 63.0 млн евро – Анхель Ди Мария (ПСЖ) 46.2 млн евро – Алехандро Гарначо (Челси) 37.5 млн евро – Дэвид Бекхэм (Реал) 34.0 млн евро – Генрих Мхитарян (Арсенал) 30.5 млн евро – Скотт Мактоминей (Наполи) 29.1 млн евро – Даниэль Джеймс (Лидс) 26.0 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель) 25.8 млн евро – Яп Стам (Лацио)