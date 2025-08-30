Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарначо стал четвертым самым дорогим продажей в истории МЮ
Англия
30 августа 2025, 23:45 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
171
0

Гарначо стал четвертым самым дорогим продажей в истории МЮ

Кто были первыми тремя?

30 августа 2025, 23:45 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
171
0
Гарначо стал четвертым самым дорогим продажей в истории МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо официально стал игроком «Челси». Лондонцы заплатили за игрока 46.2 млн евро.

Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории «Манчестер Юнайтед» (продажи).

Рекордным продолжает оставаться переход Криштиану Роналду из рядов «красных дьяволов» в мадридский «Реал» за 94 млн евро.

Самые дорогие продажи в истории Манчестер Юнайтед

  1. 94.0 млн евро – Криштиану Роналду (Реал)
  2. 74.0 млн евро – Ромелу Лукаку (Интер)
  3. 63.0 млн евро – Анхель Ди Мария (ПСЖ)
  4. 46.2 млн евро – Алехандро Гарначо (Челси)
  5. 37.5 млн евро – Дэвид Бекхэм (Реал)
  6. 34.0 млн евро – Генрих Мхитарян (Арсенал)
  7. 30.5 млн евро – Скотт Мактоминей (Наполи)
  8. 29.1 млн евро – Даниэль Джеймс (Лидс)
  9. 26.0 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  10. 25.8 млн евро – Яп Стам (Лацио)
По теме:
Бавария нацелилась на бельгийского нападающего
Ровно 10 лет назад Ман Сити укрепил центр поля игроком мирового уровня
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Манчестер Юнайтед трансферы Английская Премьер-лига Челси трансферы АПЛ Алехандро Гарначо статистика финансы Криштиану Роналду Ромелу Лукаку Анхель Ди Мария Дэвид Бекхэм Генрих Мхитарян Скотт Мактоминей Мейсон Гринвуд Яп Стам
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30 августа 2025, 01:32 0
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»

Аделейе сам проиграл Хрговичу

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30 августа 2025, 01:34 2
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»

Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
ВИДЕО. Мальорка шокировала Бернабеу: как Реал пропустил гол на 18-й минуте
Футбол | 30.08.2025, 22:59
ВИДЕО. Мальорка шокировала Бернабеу: как Реал пропустил гол на 18-й минуте
ВИДЕО. Мальорка шокировала Бернабеу: как Реал пропустил гол на 18-й минуте
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 19:21
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем