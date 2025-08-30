Англия30 августа 2025, 23:45 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
171
0
Гарначо стал четвертым самым дорогим продажей в истории МЮ
Кто были первыми тремя?
30 августа 2025, 23:45 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
171
0
Алехандро Гарначо официально стал игроком «Челси». Лондонцы заплатили за игрока 46.2 млн евро.
Этот трансфер стал четвертым самым дорогим в истории «Манчестер Юнайтед» (продажи).
Рекордным продолжает оставаться переход Криштиану Роналду из рядов «красных дьяволов» в мадридский «Реал» за 94 млн евро.
Самые дорогие продажи в истории Манчестер Юнайтед
- 94.0 млн евро – Криштиану Роналду (Реал)
- 74.0 млн евро – Ромелу Лукаку (Интер)
- 63.0 млн евро – Анхель Ди Мария (ПСЖ)
- 46.2 млн евро – Алехандро Гарначо (Челси)
- 37.5 млн евро – Дэвид Бекхэм (Реал)
- 34.0 млн евро – Генрих Мхитарян (Арсенал)
- 30.5 млн евро – Скотт Мактоминей (Наполи)
- 29.1 млн евро – Даниэль Джеймс (Лидс)
- 26.0 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 25.8 млн евро – Яп Стам (Лацио)
🇦🇷 Alejandro Garnacho will become Manchester United's fourth biggest sale when he joins Chelsea pic.twitter.com/LxFXg31mSs— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 29, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 августа 2025, 01:32 0
Аделейе сам проиграл Хрговичу
Футбол | 30 августа 2025, 01:34 2
Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Футбол | 30.08.2025, 22:59
Теннис | 30.08.2025, 19:21
Комментарии 0
Популярные новости
29.08.2025, 00:22 2
29.08.2025, 11:21 6
29.08.2025, 08:33
29.08.2025, 12:24 5
29.08.2025, 06:25 133
29.08.2025, 13:57 9
29.08.2025, 08:29
30.08.2025, 08:39 2