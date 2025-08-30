С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ
Металлист 1925 примет Рух
30 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Металлистом 1925 и Рухом. Это встреча 4-го тура нового сезона УПЛ.
По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Тренеры определили стартовые составы
Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко, Гаджиев, Рашица, Итодо
Рух: Герета, Слюбик, Холод, Левицкий, Лях, Китела, Эдсон, Слюсар, Алмазбеков, Пастух, Фал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бенфика» может приобрести Михаила
Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана