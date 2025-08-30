Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 16:59 | Обновлено 30 августа 2025, 17:13
С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ

Металлист 1925 примет Рух

ФК Металлист 1925

30 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Металлистом 1925 и Рухом. Это встреча 4-го тура нового сезона УПЛ.

По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко, Гаджиев, Рашица, Итодо

Рух: Герета, Слюбик, Холод, Левицкий, Лях, Китела, Эдсон, Слюсар, Алмазбеков, Пастух, Фал

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
