С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ

30 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Металлистом 1925 и Рухом. Это встреча 4-го тура нового сезона УПЛ.

По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.

Тренеры определили стартовые составы

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко, Гаджиев, Рашица, Итодо

Рух: Герета, Слюбик, Холод, Левицкий, Лях, Китела, Эдсон, Слюсар, Алмазбеков, Пастух, Фал