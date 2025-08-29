Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ
Германия
29 августа 2025, 18:07 | Обновлено 29 августа 2025, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ

Фабиу Силва переехал в Бундеслигу

ФК Боруссия Дормунд. Фабиу Сілва

«Боруссия» Дортмунд официально объявила о подписании нового центрального нападающего. Немецкий клуб приобрел португальского футболиста «Вулверхэмптона» Фабиу Силву.

23-летний форвард договорился с новым клубом о контракте до лета 2023 года. Фабио будет выступать в команде под 21-м номером.

По информации портала Transfermarkt, Силва обошелся «Боруссии» в 22.5 миллиона евро.

«Подписать контракт с таким клубом, как «Боруссия» Дортмунд – это для меня нечто особенное. Этот клуб имеет огромный авторитет не только в Германии, но и во всей Европе. Я знаю «Боруссию» как страстный клуб с невероятными болельщиками. Теперь самому удалось стать частью этого – большая гордость и радость. Я хочу как можно быстрее адаптироваться, отдавать все силы и внести свой вклад в успехи команды», – сказал Фабиу.

К «Вулвергемптону» Силва перешел летом 2022 года. С тех пор нападавший четырежды был отправлен в аренду. Всего за английский клуб форвард сыграл 72 поединка, забил пять голов и отдал шесть ассистов.

