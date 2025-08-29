ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ

«Боруссия» Дортмунд официально объявила о подписании нового центрального нападающего. Немецкий клуб приобрел португальского футболиста «Вулверхэмптона» Фабиу Силву.

23-летний форвард договорился с новым клубом о контракте до лета 2023 года. Фабио будет выступать в команде под 21-м номером.

По информации портала Transfermarkt, Силва обошелся «Боруссии» в 22.5 миллиона евро.

«Подписать контракт с таким клубом, как «Боруссия» Дортмунд – это для меня нечто особенное. Этот клуб имеет огромный авторитет не только в Германии, но и во всей Европе. Я знаю «Боруссию» как страстный клуб с невероятными болельщиками. Теперь самому удалось стать частью этого – большая гордость и радость. Я хочу как можно быстрее адаптироваться, отдавать все силы и внести свой вклад в успехи команды», – сказал Фабиу.

К «Вулвергемптону» Силва перешел летом 2022 года. С тех пор нападавший четырежды был отправлен в аренду. Всего за английский клуб форвард сыграл 72 поединка, забил пять голов и отдал шесть ассистов.

🇵🇹 Borussia Dortmund hat sich in der Offensive verstärkt und mit sofortiger Wirkung Stürmer Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet.



Alle Infos: https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/FzWZa9NcvQ — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2025