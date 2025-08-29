Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Спасибо, что хоть так». Реакция фанов на выход Шахтера в основной этап ЛК
Лига конференций
29 августа 2025, 12:22 | Обновлено 29 августа 2025, 12:28
306
0

Команда Арды Турана продолжает борьбу в Лиге конференций

ФК Шахтер

В четверг, 28 августа, «Шахтер» провел ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций против швейцарского «Серветта». Подопечные Арды Турана вырвали победу в дополнительное время.

Как и в первом матче, «Шахтер» владел преимуществом, но пропустил первым. Команда Турана отыгралась на 70-й минуте благодаря точному удару Кевина с одиннадцатиметровой отметки.

Желания доводить дело до серии пенальти у игроков «Шахтера» не было. И на 113-й минуте Элиас принес победу украинскому клубу.

Шахтер пробился в основной раунд Лиги конференций. Болельщики надеются, что команда удачно проведет турнир.

Qwerty Qwerty: Спонсор моей седины - ФК Шахтар 😂 Но СПАСИБО, что прошли в ЛК!

Артур: Молодцы пацаны, наконец-то прорвали этот конченный автобус!!!🔥🔥🔥

Oleksandr: После таких матчей хочется больше видеть Марлона Сантоса в основе, он добавил уверенности в обороне!! Просто красавец!

Maxim Goldun: Выстрадали. Выстрадали но прошли, поздравляю всех, за ЛК можно и побороться.

SilverFox: Турану во время паузы нужно над тактикой работать. Как раз вся свора бразильцев будет с ним.

Юрий: Матч получился очень сложен много нервов но надо признать есть над чем работать. Очень хочу верить что Туран исправит то, что он видит. Поздравляю всех нас с выходом в групповой этап ЛК.

mimino: Судаков понравился сегодня, смотрелся неплохо, Элиас красавчик, вышел и сделал результат, Бондаренко кикнуть из команды и забыть о нём, насколько же он медленный и в принятии решений и в принципе в игре с мячом.

Roman: Спасибо, что хоть так. Но надо еще много-много работать.

Степан Степан: И сколько голов забили укр футболисты в эти квалификации?

Лига конференций реакция болельщиков Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Серветт Арда Туран
