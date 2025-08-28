ФОТО. Челси получил уникальную награду во время жеребьевки Лиги чемпионов
Лондонцы выиграли трофеи всех трех еврокубков: ЛЧ, ЛЕ и ЛК
28 августа проходит жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.
Во время церемонии лондонский Челси получил награду от УЕФА за то, что стал первым клубом, который сумел выиграть трофеи всех трех главных еврокубков.
В сезоне 2011/12 и 2020/21 пенсионеры стали победителями ЛЧ, в 2012/13 и 2018/18 взяли титул Лиги Европы, а в 2024/25 выиграли Лигу конференций.
