Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 19:22 | Обновлено 28 августа 2025, 19:32
ФОТО. Челси получил уникальную награду во время жеребьевки Лиги чемпионов

Лондонцы выиграли трофеи всех трех еврокубков: ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа проходит жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время церемонии лондонский Челси получил награду от УЕФА за то, что стал первым клубом, который сумел выиграть трофеи всех трех главных еврокубков.

В сезоне 2011/12 и 2020/21 пенсионеры стали победителями ЛЧ, в 2012/13 и 2018/18 взяли титул Лиги Европы, а в 2024/25 выиграли Лигу конференций.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
фото награды УЕФА УЕФА Челси Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
D.Lanskoy
Челсі ще і Кубок кубків брав за тренера Гуліта і Віаллі в 90х. 
