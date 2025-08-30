Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отправило полузащитника в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 01:52 |
258
0

Динамо отправило полузащитника в другой клуб УПЛ

Егор Музычко присоединился к «Кудровке»

30 августа 2025, 01:52 |
258
0
Динамо отправило полузащитника в другой клуб УПЛ
ФК Динамо. Егор Музычко

Киевское «Динамо» отдало в аренду своего молодого полузащитника.

17-летний хавбек Егор Музычко присоединился к новичку УПЛ «Кудровке» и уже даже успел сыграть один матч за юношескую команду.

Аренда Музычко рассчитана на один сезон – до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Музычко играл за команду «Динамо» U-17, где стал чемпионом Украины среди детско-юношеских команд. Музычко был назван лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Дмитрий Парута присоединился к «Эпицентру».

По теме:
«Будет сюрприз». На Зинченко есть несколько претендентов
Арсенал усилится защитником немецкого топ-клуба. Романо подтвердил
Манчестер Юнайтед и Бетис согласовали трансфер вингера
Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Кудровка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Футбол | 29 августа 2025, 22:35 63
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ

Общая стоимость команды составляет 642 миллиона евро

Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов
Футбол | 30 августа 2025, 00:40 1
Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов
Названы суммы, которые заплатил Шахтер за трех бразильских талантов

Общая стоимость обошлась в 32 миллиона евро

Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29.08.2025, 07:58
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29.08.2025, 14:29
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
29.08.2025, 21:02 111
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем