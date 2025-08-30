Динамо отправило полузащитника в другой клуб УПЛ

Киевское «Динамо» отдало в аренду своего молодого полузащитника.

17-летний хавбек Егор Музычко присоединился к новичку УПЛ «Кудровке» и уже даже успел сыграть один матч за юношескую команду.

Аренда Музычко рассчитана на один сезон – до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Музычко играл за команду «Динамо» U-17, где стал чемпионом Украины среди детско-юношеских команд. Музычко был назван лучшим игроком турнира.

