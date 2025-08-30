Украина. Премьер лига30 августа 2025, 01:52 |
Динамо отправило полузащитника в другой клуб УПЛ
Егор Музычко присоединился к «Кудровке»
30 августа 2025, 01:52 |
Киевское «Динамо» отдало в аренду своего молодого полузащитника.
17-летний хавбек Егор Музычко присоединился к новичку УПЛ «Кудровке» и уже даже успел сыграть один матч за юношескую команду.
Аренда Музычко рассчитана на один сезон – до 30 июня 2026 года.
В прошлом сезоне Музычко играл за команду «Динамо» U-17, где стал чемпионом Украины среди детско-юношеских команд. Музычко был назван лучшим игроком турнира.
Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Дмитрий Парута присоединился к «Эпицентру».
