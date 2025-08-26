Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Феникса-Мариуполя: «Хочеться сыграть в Кубке с Карпатами»
Кубок Украины
26 августа 2025, 15:09 |
Львовяне готовы даже провести матч на выезде

Максим Фещук

Футболисты «Феникса-Мариуполя» победили «Ужгород» (2:1) и завоевали право выступать в 1/16 финала Кубка Украины.

Главный тренер Максим Фещук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он выбрал в соперники для своих подопечных в следующем раунде кубкового турнира.

«Хочется сыграть с «Карпатами». Даже готовы, как команда более низкого раунда, провести поединок не на стадионе львовского университета физической культуры, а на поле соперника – стадионе «Украина». Посмотрим, что 28 августа решит жребий.

Что касается противостояния с «Ужгородом», то оно было важно в информационном плане, ведь состав нашей команды существенно обновился и именно на официальном уровне заметно, кто чего стоит на самом деле. Считаю, что нам повезло с оппонентом: в «Ужгороде» – немало перспективной молодежи, было интересно и в то же время нелегко.

«Феникс-Мариуполь» неудачно стартовал в чемпионате Первой лиги и эта кубковая победа должна придать нам уверенности.

До завершения трансферного «окна» собираемся усилиться только защитником Романом Гагуном из «Кудровки». Он с нами тренируется уже неделю и в ближайшие дни решится вопрос с его переходом».

Максим Фещук Феникс-Мариуполь Кубок Украины по футболу инсайд Карпаты Львов Роман Гагун
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии
