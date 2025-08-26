Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Арне Слота на победу в матче с Ньюкаслом
Англия
26 августа 2025, 13:26 |
262
0

ВИДЕО. Реакция Арне Слота на победу в матче с Ньюкаслом

Нидерландский коуч дал пресс-конференцию после матча второго тура АПЛ

26 августа 2025, 13:26 |
262
0
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на победу в матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» уступил в ярком поединке против «Ливерпуля» (2:3) на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для «Ливерпуля» (1:0). В конце первого тайма «Ньюкасл» остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

После перерыва Уго Экитике удвоил преимущество «Ливерпуля» (2:0), но затем в Ньюкасле Бруну Гимараеш отыграл один мяч (1:2). Казалось, что спасительный гол для «сорок» забил Уильям Осула на 88-й минуте матча (2:2).

Однако Ливерпуль в компенсированное время вырвал победу. 16-летний форвард Рио Нгумоха забил победный гол на 90+10 минуте.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Арне СЛОТ: «Ничего общего с тактикой или хорошим футболом»
КЭМПБЕЛЛ: «Ман Сити и Ливерпуль обязательно будут сражаться за чемпионство»
Ливерпуль Ньюкасл пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль Арне Слот видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 34
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 69
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

Довбика не будет. Наполи подписывает форварда МЮ
Футбол | 26.08.2025, 14:01
Довбика не будет. Наполи подписывает форварда МЮ
Довбика не будет. Наполи подписывает форварда МЮ
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Футбол | 26.08.2025, 08:06
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 14
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 43
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем