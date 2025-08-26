ВИДЕО. Реакция Арне Слота на победу в матче с Ньюкаслом

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» уступил в ярком поединке против «Ливерпуля» (2:3) на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для «Ливерпуля» (1:0). В конце первого тайма «Ньюкасл» остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

После перерыва Уго Экитике удвоил преимущество «Ливерпуля» (2:0), но затем в Ньюкасле Бруну Гимараеш отыграл один мяч (1:2). Казалось, что спасительный гол для «сорок» забил Уильям Осула на 88-й минуте матча (2:2).

Однако Ливерпуль в компенсированное время вырвал победу. 16-летний форвард Рио Нгумоха забил победный гол на 90+10 минуте.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.