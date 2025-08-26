В Реале приняли важное решение по Килиану Мбаппе
Французский нападающий будет исполнять штрафные удары и пенальти
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет исполнять пенальти и штрафные удары, заработанные «сливочными».
26-летний футболист ранее не являлся главным пенальтистом команды. 11-метровый также мог пробить Винисиус. Теперь же в иерархии пенальтистов клуба Килиан будет первым.
Штрафные также теперь будет исполнять француз. Примечательно, что за всю свою карьеру Мбаппе лишь 1 раз отличился голом со штрафного.
В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Марсель» провел переговоры с «Реалом» по полузащитнику.
