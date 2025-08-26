Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 августа 2025, 12:38
В Реале приняли важное решение по Килиану Мбаппе

Французский нападающий будет исполнять штрафные удары и пенальти

В Реале приняли важное решение по Килиану Мбаппе
Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет исполнять пенальти и штрафные удары, заработанные «сливочными».

26-летний футболист ранее не являлся главным пенальтистом команды. 11-метровый также мог пробить Винисиус. Теперь же в иерархии пенальтистов клуба Килиан будет первым.

Штрафные также теперь будет исполнять француз. Примечательно, что за всю свою карьеру Мбаппе лишь 1 раз отличился голом со штрафного.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Марсель» провел переговоры с «Реалом» по полузащитнику.

Реал Мадрид пенальти Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
