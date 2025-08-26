Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соперник Полесья в Лиге конференций усилился форвардом за 25 млн евро
Лига конференций
26 августа 2025, 05:37 |
«Фиорентина» объявила о трансфере форварда «Кальяри» Роберто Пикколи

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Пикколи

Итальянская «Фиорентина» объявила о присоединении форварда «Кальяри» Роберто Пикколи, который подписал контракт на пять лет.

24-летний футболист перебрался во Флоренцию на условиях полноценного трансфера и договорился о сотрудничестве до 2030 года. Сумма трансфера составила 25 млн евро, еще два предусмотрены в качестве бонусов. Это второе самое дорогое приобретение в истории «Фиорентины».

Пикколи является воспитанником «Аталанты» и прошлый сезон играл за «Кальяри» на правах аренды, но летом 2025 года клуб выкупил его контракт у «бергамасков» за 12 млн евро.

В кампании 2024/25 итальянец провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне в активе Пикколи – один поединок и один забитый гол.

«Фиорентина» является соперником житомирского «Полесья» в Лиге конференций – 28 августа команды сыграют второй матч. В первом поединке была зафиксирована разгромная победа итальянской команды со счетом 3:0.

Стоит отметить, что Пикколи не сможет выйти на поле против украинской команды, так как не заявлен на этот турнир.

Лига конференций Фиорентина Полесье Житомир Кальяри Роберто Пикколи трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: ФК Фиорентина
