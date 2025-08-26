Киевское Динамо дозаявило на сезон 2025/26 Премьер-лиги 11 футболистов
Ближайший матч «бело-синих» в Премьер-лиге состоится 31 августа против «Полесья»
31 августа состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Перед этим, 28 августа, подопечные Александра Шовковского встретятся с израильским «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.
Накануне стало известно об изменениях, которые произошли в официальной заявке «бело-синих» на сезон 2025/26. Чемпионы Украины дозаявили еще 11 игроков по списку Б:
Защитники
- Альберт Штихаренко
- Никита Царичанский
- Дмитрий Соломченко
- Матвей Сорочинский
- Дмитрий Панимаш
Полузащитники
- Даниил Ермак
- Назар Гурин
Нападающие
- Ярослав Буравцов
- Виталий Лобко
- Даниил Юрченко
- Владимир Квиквиния
На данный момент «Динамо» успешно стартовало в чемпионате Украины, где одержало три победы. Киевский клуб победил «Эпицентр» (4:1), «Рух» (5:1) и «Верес» (1:0).
