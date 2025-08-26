Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо дозаявило на сезон 2025/26 Премьер-лиги 11 футболистов
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 01:13 |
539
0

Киевское Динамо дозаявило на сезон 2025/26 Премьер-лиги 11 футболистов

Ближайший матч «бело-синих» в Премьер-лиге состоится 31 августа против «Полесья»

26 августа 2025, 01:13 |
539
0
Киевское Динамо дозаявило на сезон 2025/26 Премьер-лиги 11 футболистов
ФК Динамо Киев

31 августа состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Перед этим, 28 августа, подопечные Александра Шовковского встретятся с израильским «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

Накануне стало известно об изменениях, которые произошли в официальной заявке «бело-синих» на сезон 2025/26. Чемпионы Украины дозаявили еще 11 игроков по списку Б:

Защитники

  • Альберт Штихаренко
  • Никита Царичанский
  • Дмитрий Соломченко
  • Матвей Сорочинский
  • Дмитрий Панимаш

Полузащитники

  • Даниил Ермак
  • Назар Гурин

Нападающие

  • Ярослав Буравцов
  • Виталий Лобко
  • Даниил Юрченко
  • Владимир Квиквиния

На данный момент «Динамо» успешно стартовало в чемпионате Украины, где одержало три победы. Киевский клуб победил «Эпицентр» (4:1), «Рух» (5:1) и «Верес» (1:0).

По теме:
Стало известно, когда вернется в игру Денис Гармаш
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Известна заявка сборной Украины на ЧМ по боксу. Почему отсутствует Хижняк?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев заявка Виталий Лобко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро
Футбол | 26 августа 2025, 01:47 0
ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро
ПСЖ согласился отпустить Доннарумму в чемпионат Англии за 30 млн евро

«Манчестер Сити» провел успешные переговоры о трансфере голкипера сборной Италии

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 20
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 25.08.2025, 21:17
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Футбол | 25.08.2025, 03:56
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем