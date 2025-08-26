Киевское Динамо дозаявило на сезон 2025/26 Премьер-лиги 11 футболистов

31 августа состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Перед этим, 28 августа, подопечные Александра Шовковского встретятся с израильским «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

Накануне стало известно об изменениях, которые произошли в официальной заявке «бело-синих» на сезон 2025/26. Чемпионы Украины дозаявили еще 11 игроков по списку Б:

Защитники

Альберт Штихаренко

Никита Царичанский

Дмитрий Соломченко

Матвей Сорочинский

Дмитрий Панимаш

Полузащитники

Даниил Ермак

Назар Гурин

Нападающие

Ярослав Буравцов

Виталий Лобко

Даниил Юрченко

Владимир Квиквиния

На данный момент «Динамо» успешно стартовало в чемпионате Украины, где одержало три победы. Киевский клуб победил «Эпицентр» (4:1), «Рух» (5:1) и «Верес» (1:0).