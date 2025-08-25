Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдинсон Кавани забил очередной гол за Бока Хуниорс
Аргентина
25 августа 2025, 14:56 |
134
0

Эдинсон Кавани забил очередной гол за Бока Хуниорс

Уругвайский футболист входит в топ-6 лучших бомбардиров мира среди действующих игроков

25 августа 2025, 14:56 |
134
0
Эдинсон Кавани забил очередной гол за Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

В очередном матче чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» победил «Банфилд» со счетом 2:0.

Аргентинский гранд победил в двух матчах подряд без пропущенных голов впервые за 6 месяцев (в марте была серия из трех матчей).

Один из голов «Бока Хуниорс» забил Эдинсон Кавани. Для 38-летнего форварда этот забитый мяч стал 27-м за клуб во всех турнирах.

Напомним, что Эдинсон Кавани является шестым бомбардиром мира среди действующих игроков, имея в своем активе 464 гола.

Лучшие бомбардиры среди действующих игроков

  1. 939 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 875 – Лионель Месси (Аргентина)
  3. 695 – Роберт Левандовски (Польша)
  4. 596 – Луис Суарес (Уругвай)
  5. 498 – Карим Бензема (Франция)
  6. 464 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  7. 458 – Гарри Кейн (Англия)
По теме:
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (пен – 3:5). Два пенальти Роналду. Видео голов
чемпионат Аргентины по футболу Бока Хуниорс Банфилд статистика Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Луис Суарес Карим Бензема Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Теннис | 24 августа 2025, 23:41 0
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку

Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке

Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Футбол | 25 августа 2025, 10:03 32
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер

Молодой бразилец получит в Украине существенно лучшие условия, чем во «Флуминенсе»

Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины
Футбол | 25.08.2025, 14:59
Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины
Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Теннис | 25.08.2025, 00:07
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 7
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 3
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 6
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем