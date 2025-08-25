Эдинсон Кавани забил очередной гол за Бока Хуниорс
Уругвайский футболист входит в топ-6 лучших бомбардиров мира среди действующих игроков
В очередном матче чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» победил «Банфилд» со счетом 2:0.
Аргентинский гранд победил в двух матчах подряд без пропущенных голов впервые за 6 месяцев (в марте была серия из трех матчей).
Один из голов «Бока Хуниорс» забил Эдинсон Кавани. Для 38-летнего форварда этот забитый мяч стал 27-м за клуб во всех турнирах.
Напомним, что Эдинсон Кавани является шестым бомбардиром мира среди действующих игроков, имея в своем активе 464 гола.
Лучшие бомбардиры среди действующих игроков
- 939 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 875 – Лионель Месси (Аргентина)
- 695 – Роберт Левандовски (Польша)
- 596 – Луис Суарес (Уругвай)
- 498 – Карим Бензема (Франция)
- 464 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 458 – Гарри Кейн (Англия)
0 - Boca 🇦🇷 volvió a ganar partidos consecutivos con su arco en cero después de casi seis meses, cuando logró tres triunfos seguidos con su valla invicta entre febrero y marzo. Levantada.#LigaProfesional— OptaJavier (@OptaJavier) August 24, 2025
