Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей АТЛАСЮК: «Ключевым стал второй пропущенный мяч»
Кубок Украины
25 августа 2025, 11:34 | Обновлено 25 августа 2025, 11:35
125
0

Сергей АТЛАСЮК: «Ключевым стал второй пропущенный мяч»

Главный тренер ФК «Куликов-Белка» прокомментировал результат кубкового матча с «Кривбассом»

ФК Нива Тернополь. Сергей Атласюк

В матче 1/32 финала Кубка Украины ФК «Куликов-Белка» принимал «Кривбасс». Матч закончился победой криворожского клуба со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер ФК «Куликов-Белка» Сергей Атласюк.

«Хочу поздравить всех наших болельщиков, руководство клуба и команду с участием в таком футбольном празднике. Сегодня к нам приехал один из грандов украинского футбола – «Кривбасс». Мы ответственно готовились к этому сопернику: разбирали матчи «Кривбасса» с начала чемпионата, поэтому примерно понимали, чего ожидать.

Мы хотели навязать борьбу, не пропустить гол и подарить праздник нашим болельщикам. В первом тайме нам многое удавалось – хорошо оборонялись, имели свои моменты в атаке. За это я поблагодарил ребят в раздевалке.

Во втором тайме мы просили команду выдержать первые пятнадцать минут, сохранить ворота «сухими» и ждать своих шансов в контратаках. Но, к сожалению, мы пропустили быстрые голы. Особенно ключевым стал второй пропущенный мяч. При счете 0:2 играть уже очень сложно, особенно против такого соперника, как «Кривбасс», в составе которого много индивидуально сильных футболистов. Нам было тяжело действовать против них один в один», – Сергей Атласюк.

По теме:
Реал Фарма и Нива Тернополь проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
Бар ЛИН: «Контролировали темп и сделали свое дело»
Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Куликов-Белка Сергей Атласюк
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

