Сергей АТЛАСЮК: «Ключевым стал второй пропущенный мяч»

В матче 1/32 финала Кубка Украины ФК «Куликов-Белка» принимал «Кривбасс». Матч закончился победой криворожского клуба со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер ФК «Куликов-Белка» Сергей Атласюк.

«Хочу поздравить всех наших болельщиков, руководство клуба и команду с участием в таком футбольном празднике. Сегодня к нам приехал один из грандов украинского футбола – «Кривбасс». Мы ответственно готовились к этому сопернику: разбирали матчи «Кривбасса» с начала чемпионата, поэтому примерно понимали, чего ожидать.

Мы хотели навязать борьбу, не пропустить гол и подарить праздник нашим болельщикам. В первом тайме нам многое удавалось – хорошо оборонялись, имели свои моменты в атаке. За это я поблагодарил ребят в раздевалке.

Во втором тайме мы просили команду выдержать первые пятнадцать минут, сохранить ворота «сухими» и ждать своих шансов в контратаках. Но, к сожалению, мы пропустили быстрые голы. Особенно ключевым стал второй пропущенный мяч. При счете 0:2 играть уже очень сложно, особенно против такого соперника, как «Кривбасс», в составе которого много индивидуально сильных футболистов. Нам было тяжело действовать против них один в один», – Сергей Атласюк.