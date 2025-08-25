Рубен АМОРИМ: «Забили и начали думать о результате, а не об игре»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 августа 2025, 02:59 | Обновлено 25 августа 2025, 03:03
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал очередную потерю очков в АПЛ. «Красные дьяволы» не смогли победить «Фулхэм» – 1:1.

Мы думали о результате

«Я считаю, что мы можем играть лучше, но главное – отдаем все силы, и это для меня самое важное. В некоторые моменты мы действовали хорошо, особенно в начале матча. Но после нашего гола мы начали думать только о результате. А эта команда должна думать об игре, о том, что нужно делать. Если сосредотачиваться только на результате – забываем делать привычные вещи. Это и было мое чувство: все было нормально до гола в ворота «Фулгема». Мы забили и должны, наоборот, больше контролировать мяч, больше давить, но тогда не сыграли разумно».

Я не чувствую недостатка желания

«Сейчас мы должны думать о качестве игры. Конечно, я не наивен – я знаю, что игроки «Юнайтед» испытывают давление и должны выигрывать каждый матч. Но я не вижу нехватки срочности. Мы не реализовали пенальти, упустили несколько шансов, забили – и сразу появилось ощущение, что нужно защищать этот гол. Это не недостаток желания, а скорее чрезмерное желание в обратную сторону. Следует сосредоточиться на движении, на том, как мы должны играть».

Мы должны уметь управлять игрой

«Это нормально, что «Фулгэм» опасен по стандартам. Мы пытались высоко прессинговать, но после одного-двух случаев нужно было понять: иногда следует отдать инициативу и подождать. Мы слишком быстро отдавали мяч на фланг, и сопернику было легко перекрывать наши атаки. Мы постоянно хотели прессинговать, но нужно было быть более гибкими, немного отступить и начинать давление в правильный момент».

Бруну чувствовал ответственность

«Он не привык промахиваться с пенальти. Он понимает, насколько важен может быть каждый момент для всей команды. И я видел, что после этого он был не столь вовлечен в игру, немного расстроен, потому что взял на себя слишком большую ответственность».

Игроки хотят побеждать

«Это нормально. Мы все хотим побеждать, но футболисты – люди. Они читают все, что пишут, и понимают, что должны быть лучше. Однако на тренировках этого давления нет: они работают очень упорно. И сегодня они тоже отдали все, хоть и не всегда правильно. Но с таким подходом я уверен, что побед будет много».

Как команда взрослеет

«Из-за тренировок через игры. Нужно выигрывать, чтобы появилось чувство покоя – не в плане интенсивности или стиля игры, а в психологии. В концовке мы немного страдали, потому что после гола «Фулгема» инициатива перешла к сопернику».

Изменения на матч с «Гримсби»

«Мы изменим игру, потому что всегда нужно учитывать соперника, чтобы знать, как выиграть. Мы хотим победить. Понимаем, что в кубковых матчах все возможно. Но мы настроены только на победу».

