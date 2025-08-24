Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ЛНЗ планирует продать игрока, вошедшего в историю Полесья
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 18:12 |
566
0

Источник: ЛНЗ планирует продать игрока, вошедшего в историю Полесья

Богдан Кушниренко может сменить клубную прописку

24 августа 2025, 18:12 |
566
0
Источник: ЛНЗ планирует продать игрока, вошедшего в историю Полесья
ФК ЛНЗ. Богдан Кушниренко

Украинский полузащитник Богдан Кушниренко, выступающий на клубном уровне за черкасский ЛНЗ, стремится сменить клубную прописку.

По информации источника, руководство ЛНЗ готово к переговорам и может отпустить игрока уже в летнее трансферное окно.

Кушниренко перешел в ЛНЗ в январе 2025 года на правах свободного агента. До черкасского этапа карьеры хавбек в течение трех лет выступал за Полесье, где вписал себя в историю как автор первого забитого мяча клуба в еврокубках.

В нынешнем сезоне 29-летний Кушниренко провел за ЛНЗ два поединка. Во второй части прошедшей кампании-2024/25 отыграл 8 матчей, не отличаясь результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре

По теме:
Замучили ошибки. Манчестер Юнайтед нашел голкипера в Бельгии
Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
Богдан Кушниренко ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Футбол | 24 августа 2025, 12:48 79
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины

Президент «Шахтера» написал трогательное письмо

Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
Футбол | 24 августа 2025, 17:31 0
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке

Команда Первой лиги вышла в 1/16 финала Кубка Украины

Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем