Источник: ЛНЗ планирует продать игрока, вошедшего в историю Полесья

Украинский полузащитник Богдан Кушниренко, выступающий на клубном уровне за черкасский ЛНЗ, стремится сменить клубную прописку.

По информации источника, руководство ЛНЗ готово к переговорам и может отпустить игрока уже в летнее трансферное окно.

Кушниренко перешел в ЛНЗ в январе 2025 года на правах свободного агента. До черкасского этапа карьеры хавбек в течение трех лет выступал за Полесье, где вписал себя в историю как автор первого забитого мяча клуба в еврокубках.

В нынешнем сезоне 29-летний Кушниренко провел за ЛНЗ два поединка. Во второй части прошедшей кампании-2024/25 отыграл 8 матчей, не отличаясь результативными действиями.

