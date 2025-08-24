Собрали весь стадион. Сколько зрителей посетило матч Полесья с фиалками
Матч в словацком Прешове посетили 6173 зрителя
Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.
Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах 28 августа.
Житомирское Полесье в словацком Прешове потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.
Фиалки больше тайма играли в меньшинстве, и при этом забили третий гол в ворота волков.
Полесье сумело собрать полный стадион, все билеты были проданы. Матч в Прешове посетили 6173 зрителя.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Первые матчи, 21 августа 2025
Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3
Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69
Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)
ФОТО. Собрали весь стадион. 6173 зрителя посетили матч Полесья с фиалками
