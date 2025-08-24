Собрали весь стадион. Сколько зрителей посетило матч Полесья с фиалками

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 августа 2025, 05:12 | Обновлено 24 августа 2025, 05:37
85
0

Матч в словацком Прешове посетили 6173 зрителя

ФК Полесье

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах 28 августа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Житомирское Полесье в словацком Прешове потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.

Фиалки больше тайма играли в меньшинстве, и при этом забили третий гол в ворота волков.

Полесье сумело собрать полный стадион, все билеты были проданы. Матч в Прешове посетили 6173 зрителя.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)

ФОТО. Собрали весь стадион. 6173 зрителя посетили матч Полесья с фиалками

