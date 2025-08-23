Тоттенхэм переписал рекорды АПЛ в выездном матче против Манчестер Сити
Лондонцы являются неудобными соперниками для команды Пепа Гвардиолы
В матче второго тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в восьмой раз в АПЛ, что является рекордным показателем в лиге. В целом наставник «горожан» имеет уже 10 поражений от «Тоттенхэма».
Средний возраст стартового состава «Манчестер Сити» в сегодняшнем матче – 24 года и 326 дней, что является самым молодым для «горожан», начиная с октября 2010 года (против «Арсенала», 24 года и 257 дней).
Джон Стоунз сыграл свой 250-й матч в АПЛ: 173 – «Манчестер Сити», 77 – «Эвертон».
«Тоттенхэм» стал первой командой в истории, которая забила первый гол в пяти подряд выездных матчах АПЛ на «Этихад Стедиум».
Также «шпоры» стали первыми, кто забил 2+ гола в пяти подряд выездных матчах высшего дивизиона против «Манчестер Сити» со времен «Сандерленда» в период с 1980 по 2000 годы.
«Тоттенхэм» является командой, которая забила наибольшее количество голов на «Этихаде» в АПЛ, начиная с момента прихода в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (19).
Жоау Пальинья стал 14-м португальцем, который забивал в АПЛ за несколько клубов.
Томас Франк стал лишь третьим тренером в АПЛ, который победил Пепа Гвардиолу с двумя разными командами. Первыми двумя были Жозе Моуринью и Антонио Конте.
The average age of Manchester City's starting XI vs Tottenham is 24 years and 326 days.— Squawka (@Squawka) August 23, 2025
It's their youngest for a Premier League match since October 2010 against Arsenal (24y 257d). 🔵 https://t.co/K8ksV04o1M
1 - Tottenham are the first side ever to score the first goal in five consecutive Premier League away games at the Etihad, and only the second to do so away to Manchester City at all in the competition, after Blackburn from 1993 to 2002. Thorn. pic.twitter.com/OaTILow9ar— OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2025
Spurs are the first side to score 2+ goals in five consecutive top-flight away games against Man City since Sunderland between 1980 and 2000.#MCITOT pic.twitter.com/YsRFoob79a— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 23, 2025
Only three managers have beaten Pep Guardiola away from home in the league with two different sides:— Squawka (@Squawka) August 23, 2025
◎ Jose Mourinho
◎ Antonio Conte
◉ Thomas Frank
Tottenham’s past, present and future. 😀 pic.twitter.com/9b4KNeMCPN
Not his favourite fixture 😬#MCITOT #BBCFootball pic.twitter.com/LnpDncQv4h— Match of the Day (@BBCMOTD) August 23, 2025
зробити з Шпор чемпіонів! Я дуже
радий і задоволений цією перемогою!
Чудово грали,навіть Рішарлісон не за
губився👍😎