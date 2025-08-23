Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 августа 2025, 16:59 | Обновлено 23 августа 2025, 17:17
Тоттенхэм переписал рекорды АПЛ в выездном матче против Манчестер Сити

Лондонцы являются неудобными соперниками для команды Пепа Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в восьмой раз в АПЛ, что является рекордным показателем в лиге. В целом наставник «горожан» имеет уже 10 поражений от «Тоттенхэма».

Средний возраст стартового состава «Манчестер Сити» в сегодняшнем матче – 24 года и 326 дней, что является самым молодым для «горожан», начиная с октября 2010 года (против «Арсенала», 24 года и 257 дней).

Джон Стоунз сыграл свой 250-й матч в АПЛ: 173 – «Манчестер Сити», 77 – «Эвертон».

«Тоттенхэм» стал первой командой в истории, которая забила первый гол в пяти подряд выездных матчах АПЛ на «Этихад Стедиум».

Также «шпоры» стали первыми, кто забил 2+ гола в пяти подряд выездных матчах высшего дивизиона против «Манчестер Сити» со времен «Сандерленда» в период с 1980 по 2000 годы.

«Тоттенхэм» является командой, которая забила наибольшее количество голов на «Этихаде» в АПЛ, начиная с момента прихода в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (19).

Жоау Пальинья стал 14-м португальцем, который забивал в АПЛ за несколько клубов.

Томас Франк стал лишь третьим тренером в АПЛ, который победил Пепа Гвардиолу с двумя разными командами. Первыми двумя были Жозе Моуринью и Антонио Конте.

По теме:
ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм
Перець
Все просто команда знайшла тренера і результат прийшов 
RomеоBoss
Можливо саме Томас Франк зможе
зробити з Шпор чемпіонів! Я дуже
радий і задоволений цією перемогою!
Чудово грали,навіть Рішарлісон не за
губився👍😎
