Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала

Как мы уже сообщали ранее, Ренату Вейга стал игроком испанского «Вильярреала».

Трансфер португальского защитника обошелся испанцам в 24,5 млн евро, что стало вторым самым дорогим приобретением в истории клуба.

Также в топ-10 рейтинга в этом сезоне вошел Альберто Молейро, который перешел из команды «Лас-Пальмас» за 16 млн евро.

Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала

25,0 млн евро – Пако Алькасер (2019/20, из Боруссии Дортмунд) 24,5 млн евро – Ренату Вейга (2025/26, из Челси) 23,5 млн евро – Арно Данджума (2021/22, из Борнмута) 20,0 млн евро – Жерар Морено (2018/19, из Эспаньола) 20,0 млн евро – Тьерно Барри (2024/25, из Базеля) 18,0 млн евро – Карл Токо Экамби (2018/19, из Анже) 18,0 млн евро – Логан Кошта (2024/25, из Тулузы) 16,5 млн евро – Нилмар (2009/10, из Интернасьоналя) 16,4 млн евро – Первис Эступиньян (2020/21, из Вотфорда) 16,0 млн евро – Альберто Молейро (2025/26, из Лас-Пальмаса)