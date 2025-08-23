Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала
Альберто Молейро также вошел в топ-10 приобретений клуба
Как мы уже сообщали ранее, Ренату Вейга стал игроком испанского «Вильярреала».
Трансфер португальского защитника обошелся испанцам в 24,5 млн евро, что стало вторым самым дорогим приобретением в истории клуба.
Также в топ-10 рейтинга в этом сезоне вошел Альберто Молейро, который перешел из команды «Лас-Пальмас» за 16 млн евро.
Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала
- 25,0 млн евро – Пако Алькасер (2019/20, из Боруссии Дортмунд)
- 24,5 млн евро – Ренату Вейга (2025/26, из Челси)
- 23,5 млн евро – Арно Данджума (2021/22, из Борнмута)
- 20,0 млн евро – Жерар Морено (2018/19, из Эспаньола)
- 20,0 млн евро – Тьерно Барри (2024/25, из Базеля)
- 18,0 млн евро – Карл Токо Экамби (2018/19, из Анже)
- 18,0 млн евро – Логан Кошта (2024/25, из Тулузы)
- 16,5 млн евро – Нилмар (2009/10, из Интернасьоналя)
- 16,4 млн евро – Первис Эступиньян (2020/21, из Вотфорда)
- 16,0 млн евро – Альберто Молейро (2025/26, из Лас-Пальмаса)
💰 Renato Veiga y Alberto Moleiro se cuelan en el top 10 de los refuerzos más costosos de todos los tiempos del Villarreal CF.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 22, 2025
▶️ https://t.co/Z0q41zwIG6#VillarrealCF #Fichajes #LaLiga pic.twitter.com/RVxxLHR76E
