Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала
Испания
23 августа 2025, 14:01 |
118
0

Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала

Альберто Молейро также вошел в топ-10 приобретений клуба

23 августа 2025, 14:01 |
118
0
Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Как мы уже сообщали ранее, Ренату Вейга стал игроком испанского «Вильярреала».

Трансфер португальского защитника обошелся испанцам в 24,5 млн евро, что стало вторым самым дорогим приобретением в истории клуба.

Также в топ-10 рейтинга в этом сезоне вошел Альберто Молейро, который перешел из команды «Лас-Пальмас» за 16 млн евро.

Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала

  1. 25,0 млн евро – Пако Алькасер (2019/20, из Боруссии Дортмунд)
  2. 24,5 млн евро – Ренату Вейга (2025/26, из Челси)
  3. 23,5 млн евро – Арно Данджума (2021/22, из Борнмута)
  4. 20,0 млн евро – Жерар Морено (2018/19, из Эспаньола)
  5. 20,0 млн евро – Тьерно Барри (2024/25, из Базеля)
  6. 18,0 млн евро – Карл Токо Экамби (2018/19, из Анже)
  7. 18,0 млн евро – Логан Кошта (2024/25, из Тулузы)
  8. 16,5 млн евро – Нилмар (2009/10, из Интернасьоналя)
  9. 16,4 млн евро – Первис Эступиньян (2020/21, из Вотфорда)
  10. 16,0 млн евро – Альберто Молейро (2025/26, из Лас-Пальмаса)
По теме:
Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро
Гвардиола намекнул на трансфер звезды. Ему уже нашли замену
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Вильярреал трансферы Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ренату Вейга статистика финансы Альберто Молейро
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Футбол | 23 августа 2025, 05:59 8
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?

Стало известно, что сказал наставник команды опытному форварду

Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22 августа 2025, 20:53 13
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!

Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра

Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Гасперини назвал имя футболиста Ромы, который должен покинуть клуб
Футбол | 23.08.2025, 13:54
Гасперини назвал имя футболиста Ромы, который должен покинуть клуб
Гасперини назвал имя футболиста Ромы, который должен покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 16
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
22.08.2025, 06:47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем