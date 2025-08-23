Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шер НДУР: «Немного было тяжело после удаления Мойзе Кина против Полесья»
Лига конференций
23 августа 2025, 06:51 | Обновлено 23 августа 2025, 07:02
55
0

Шер НДУР: «Немного было тяжело после удаления Мойзе Кина против Полесья»

Полузащитник Фиорентины рассказал о победном матче в Лиге конференций

23 августа 2025, 06:51 | Обновлено 23 августа 2025, 07:02
55
0
Шер НДУР: «Немного было тяжело после удаления Мойзе Кина против Полесья»
ФК Полесье. Шер Ндур

Полузащитник Фиорентины Шер Ндур рассказал о первом матче Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове (3:0):

– Шер, как всегда, мы видим тебя улыбающимся после матча.

– Да, это был прекрасный матч. Мы немного пострадали после удаления Мойзе Кина, но это часть игры. Мы оборонялись, но не позволили сопернику создать много моментов, помогали друг другу и смогли завершить игру, что очень важно. Мы довольны общей игрой команды.

– С трибун казалось, что вы не так уж и пострадали, несмотря на игрока меньше. Мы действительно видели, как вы общались с тренером, настоящий победный настрой.

– Да, несмотря на игрока меньше, можно сказать, что мы бегали, боролись. Конечно, мы еще в начале сезона и немного было тяжело, но не допустили серьезных моментов. Напротив, думаю, мы создали больше, и это позитивный сигнал.

– Ты очень полезный игрок на поле, всегда улыбаешься и с товарищами. Мы видели тебя более активным в этих товарищеских матчах, и сегодня ты был абсолютным лидером и даже забивал голы.

– Да, я очень хорошо чувствую себя в коллективе со всеми партнерами, это было и в прошлом году. Мне очень нравится идея тренера. Думаю, что это впервые, когда я начинаю сезон с самого начала с той же командой, и это очень помогает мне. Я счастлив и продолжаю работать, чтобы расти день за днем.

– Ответы на поле абсолютно позитивные, и твой подход тоже – всегда позитивный, улыбающийся. Мы видели, что ты начинал немного позади атаки, но даже с большей оборонной задачей ты работал вместе с Бабенко, который играл в центре поля.

– Да, в защите я больше выполнял роль атакующего полузащитника с Альбертом Гудмундссоном и Мойзе Кином, моя обязанность была перекрывать плеймейкера, который был качественным игроком. С мячом мы действовали втроем: две полузащитные позиции и трекварт, двигались хорошо, давали много вариантов. Фаджоли всегда был под рукой для поддержки, Мойзе тоже, крайние Додо и Гозенс всегда были доступны. Думаю, что мы хорошо сыграли коллективно.

– Также стоит отметить быстрые атаки – ты часто был задействован, возможно, подключал фланговых игроков или оказывался между линиями, быстро поддерживая игру.

– Да, тренер часто просит меня атаковать в глубину и быть больше в центре штрафной, я стараюсь это делать и у меня получается.

– Можете наслаждаться победой в первом матче, но впереди еще матч-ответ и игра чемпионата против Кальяри.

– Да, сейчас мы отдохнем, а с завтрашнего дня думаем о Кальяри, чтобы хорошо начать чемпионат. Это будет непросто против сильной команды, будет жарко, но у нас нет оправданий. Мы готовы и хорошо работаем, чтобы начать сезон успешно.

– 300 фанатов, которые пели под дождем от начала до конца, приехали сюда, в Словакию, ради вас.

– Да, невероятно. Мы пошли их поприветствовать, кто-то даже получил футболку. Я не отдавал свою, потому что обменялся, иначе отдал бы с удовольствием. Они невероятные, как всегда.

По теме:
Шахтер провел тренировку в Кракове после игры ЛК. Туран дал два выходных
Симон ЗОМ: «Когда остались в меньшинстве против Полесья, стало сложнее»
ПИОЛИ: «Это был сложный матч с Полесьем. Но квалификация еще не завершена»
Фиорентина пресс-конференция Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина Шер Ндур Мойзе Кин удаление (красная карточка)
Николай Степанов Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чудесная вечеринка на Альянц Арене. Реакция Компани и игроков Баварии
Футбол | 23 августа 2025, 05:34 0
Чудесная вечеринка на Альянц Арене. Реакция Компани и игроков Баварии
Чудесная вечеринка на Альянц Арене. Реакция Компани и игроков Баварии

Бавария отгрузила 6 мячей в ворота РБ Лейпциг на старте сезона Бундеслиги

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 10
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Футбол | 22.08.2025, 23:30
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22.08.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 108
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем