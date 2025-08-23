Шер НДУР: «Немного было тяжело после удаления Мойзе Кина против Полесья»

Полузащитник Фиорентины Шер Ндур рассказал о первом матче Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове (3:0):

– Шер, как всегда, мы видим тебя улыбающимся после матча.

– Да, это был прекрасный матч. Мы немного пострадали после удаления Мойзе Кина, но это часть игры. Мы оборонялись, но не позволили сопернику создать много моментов, помогали друг другу и смогли завершить игру, что очень важно. Мы довольны общей игрой команды.

– С трибун казалось, что вы не так уж и пострадали, несмотря на игрока меньше. Мы действительно видели, как вы общались с тренером, настоящий победный настрой.

– Да, несмотря на игрока меньше, можно сказать, что мы бегали, боролись. Конечно, мы еще в начале сезона и немного было тяжело, но не допустили серьезных моментов. Напротив, думаю, мы создали больше, и это позитивный сигнал.

– Ты очень полезный игрок на поле, всегда улыбаешься и с товарищами. Мы видели тебя более активным в этих товарищеских матчах, и сегодня ты был абсолютным лидером и даже забивал голы.

– Да, я очень хорошо чувствую себя в коллективе со всеми партнерами, это было и в прошлом году. Мне очень нравится идея тренера. Думаю, что это впервые, когда я начинаю сезон с самого начала с той же командой, и это очень помогает мне. Я счастлив и продолжаю работать, чтобы расти день за днем.

– Ответы на поле абсолютно позитивные, и твой подход тоже – всегда позитивный, улыбающийся. Мы видели, что ты начинал немного позади атаки, но даже с большей оборонной задачей ты работал вместе с Бабенко, который играл в центре поля.

– Да, в защите я больше выполнял роль атакующего полузащитника с Альбертом Гудмундссоном и Мойзе Кином, моя обязанность была перекрывать плеймейкера, который был качественным игроком. С мячом мы действовали втроем: две полузащитные позиции и трекварт, двигались хорошо, давали много вариантов. Фаджоли всегда был под рукой для поддержки, Мойзе тоже, крайние Додо и Гозенс всегда были доступны. Думаю, что мы хорошо сыграли коллективно.

– Также стоит отметить быстрые атаки – ты часто был задействован, возможно, подключал фланговых игроков или оказывался между линиями, быстро поддерживая игру.

– Да, тренер часто просит меня атаковать в глубину и быть больше в центре штрафной, я стараюсь это делать и у меня получается.

– Можете наслаждаться победой в первом матче, но впереди еще матч-ответ и игра чемпионата против Кальяри.

– Да, сейчас мы отдохнем, а с завтрашнего дня думаем о Кальяри, чтобы хорошо начать чемпионат. Это будет непросто против сильной команды, будет жарко, но у нас нет оправданий. Мы готовы и хорошо работаем, чтобы начать сезон успешно.

– 300 фанатов, которые пели под дождем от начала до конца, приехали сюда, в Словакию, ради вас.

– Да, невероятно. Мы пошли их поприветствовать, кто-то даже получил футболку. Я не отдавал свою, потому что обменялся, иначе отдал бы с удовольствием. Они невероятные, как всегда.