ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал нападающего в клуб АПЛ

Английский «Лидс» официально объявил о подписании швейцарского нападающего итальянского «Милана» Ноа Окафора.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «павлинами» контракт на 4 сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Ноа Окафор провел 21 матч в составе «Милана» и «Наполи», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее «Лидс» официально объявил о подписании Доминика Кальверт-Льюина.