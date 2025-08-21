ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал нападающего в клуб АПЛ
«Лидс» подписал Ноа Окафора
Английский «Лидс» официально объявил о подписании швейцарского нападающего итальянского «Милана» Ноа Окафора.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «павлинами» контракт на 4 сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Ноа Окафор провел 21 матч в составе «Милана» и «Наполи», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.
Ранее «Лидс» официально объявил о подписании Доминика Кальверт-Льюина.
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan— Leeds United (@LUFC) August 21, 2025
