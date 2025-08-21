ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал нападающего в клуб АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 августа 2025, 16:05 |
«Лидс» подписал Ноа Окафора

ФК Лидс. Ноа Окафор

Английский «Лидс» официально объявил о подписании швейцарского нападающего итальянского «Милана» Ноа Окафора.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «павлинами» контракт на 4 сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Ноа Окафор провел 21 матч в составе «Милана» и «Наполи», отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее «Лидс» официально объявил о подписании Доминика Кальверт-Льюина.

Ноа Окафор Лидс Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Лидс
SHN
Вот же дичь.
Довбик забил 12 голов в СериАле и его как пишет спорт уже выпихивают,а этот 1 гол и за 20 лямов в АПЛ
Mark4854590
Вигідно продали. бо результативність у нього так собі
