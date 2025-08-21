Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал решение суда открыть производство по делу о банкротстве спортивного клуба, чего добивался донецкий «Шахтер»:

«Я не в курсе, что там происходит. Думал, что клубом уже никто не занимается и счет клуба в банке давно закрыт. Я уволился почти со всеми работниками клуба 15 июля 2024 года».

Напомним, «горняки» обратились в суд, чтобы открыть дело о банкротстве днепрян – требуют 480 тысяч долларов за переход полузащитника Александра Пихалонко (20% от суммы трансфера).