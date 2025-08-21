Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 14:54 |
837
7

Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» давно уволился из клуба

Вячеслав Фридман

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал решение суда открыть производство по делу о банкротстве спортивного клуба, чего добивался донецкий «Шахтер»:

«Я не в курсе, что там происходит. Думал, что клубом уже никто не занимается и счет клуба в банке давно закрыт. Я уволился почти со всеми работниками клуба 15 июля 2024 года».

Напомним, «горняки» обратились в суд, чтобы открыть дело о банкротстве днепрян – требуют 480 тысяч долларов за переход полузащитника Александра Пихалонко (20% от суммы трансфера).

По теме:
Олег СЛОБОДЯН: «Я люблю эту команду даже больше, чем сам футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк апелляция суд Украинская Премьер-лига Днепр-1 Вячеслав Фридман
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
MaximusOne
Вони б краще на ФІФА позов подали, враховуючи скільки коштів втратили через прийнятий ними Annexe 7.
Mark4854590
Мабуть єдиний клуб, який не шкода)
Chemp83
В мертвого соплі висмокчуть 
taras_sidyi
Все вірно, 480 тисяч зайвими не будуть. Особливо коли Рінату доведеться повертати 60 мільйонів румунському банку по кредиту
Chemp83
Це помста за те що батальйони Дніпро і Дніпро 2 захищали Донбас в 14 му році жодного місцевого не воювали за свою землю 
