Шахтер подал иск против бывшего игрока, взявшего гражданство рф

Донецкий «Шахтер» принял меры против бывшего футболиста команды Александра Роспутько, который недавно стал игроком «Чайки» и принял российское гражданство. Об этом сообщает издание Tribuna.

По информации источника, «горняки» предприняли следующие действия:

Немедленно расторгли контракт с футболистом;

Подали иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;

Обратились в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.

Александр Роспутько покинул «Шахтер» в 2023 году, сразу после матча Юношеской лиги УЕФА, не вернувшись с командой в Украину.