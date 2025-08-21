Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер подал иск против бывшего игрока, взявшего гражданство рф
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:32
1741
3

Шахтер подал иск против бывшего игрока, взявшего гражданство рф

Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск горняков

21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:32
1741
3
Шахтер подал иск против бывшего игрока, взявшего гражданство рф
ФК Шахтер. Александр Роспутько

Донецкий «Шахтер» принял меры против бывшего футболиста команды Александра Роспутько, который недавно стал игроком «Чайки» и принял российское гражданство. Об этом сообщает издание Tribuna.

По информации источника, «горняки» предприняли следующие действия:

  • Немедленно расторгли контракт с футболистом;
  • Подали иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;
  • Обратились в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.

Александр Роспутько покинул «Шахтер» в 2023 году, сразу после матча Юношеской лиги УЕФА, не вернувшись с командой в Украину.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Шахтер Донецк Александр Роспутько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Футбол | 21 августа 2025, 14:43 0
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу
Впервые в истории. УАФ запускает чемпионат Украины по ампфутболу

В первом сезоне примут участие 10 команд

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 12
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20.08.2025, 20:18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_davai
а нехер выпускать всех подряд. особенно бродячих клоунов и "спортсменов"
Ответить
-1
MaximusOne
Ладно якби то був ше якийсь талант, і вони його втратили, а то просто підісрати чєлу, який по суті нічого поганого ні клубу, ні Україні не зробив, і по якимось своїм причинам вирішив так вчинити. От Зінченко який свого часу так вчинив, був на той час реально одним з топ талантів академії.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем