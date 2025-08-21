Украина. Премьер лига21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:32
1741
3
Шахтер подал иск против бывшего игрока, взявшего гражданство рф
Палата по разрешению споров УАФ частично удовлетворила иск горняков
21 августа 2025, 14:18 | Обновлено 21 августа 2025, 14:32
1741
3
Донецкий «Шахтер» принял меры против бывшего футболиста команды Александра Роспутько, который недавно стал игроком «Чайки» и принял российское гражданство. Об этом сообщает издание Tribuna.
По информации источника, «горняки» предприняли следующие действия:
- Немедленно расторгли контракт с футболистом;
- Подали иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;
- Обратились в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.
Александр Роспутько покинул «Шахтер» в 2023 году, сразу после матча Юношеской лиги УЕФА, не вернувшись с командой в Украину.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 14:43 0
В первом сезоне примут участие 10 команд
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 12
Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы
Футбол | 20.08.2025, 20:18
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
а нехер выпускать всех подряд. особенно бродячих клоунов и "спортсменов"
Ладно якби то був ше якийсь талант, і вони його втратили, а то просто підісрати чєлу, який по суті нічого поганого ні клубу, ні Україні не зробив, і по якимось своїм причинам вирішив так вчинити. От Зінченко який свого часу так вчинив, був на той час реально одним з топ талантів академії.
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
19.08.2025, 18:25 15
20.08.2025, 15:01 21
19.08.2025, 18:06 1
20.08.2025, 19:59 29
19.08.2025, 08:26 3
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 17:29 2
19.08.2025, 18:40 45