С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком
Йосип Брекало продолжит карьеру в «Овьедо»
Итальянская «Фиорентина» решила расстаться с 27-летним хорватским вингером Йосипом Брекало. «Фиалки» разорвут сотрудничество с футболистом, у которого оставался еще один год контракта.
Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, следующим клубом хорвата станет испанский «Овьедо», выступающий в Сегунде.
Брекало в ближайшее время прилетит в Испанию и пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего последует подписание контракта.
В прошлом сезоне Йосип выступал на правах аренды в турецком клубе «Касымпаша», сыграв 23 матча, забив 4 гола и оформив 2 результативные передачи.
К «фиалкам» Брекало присоединился в начале 2023 года. Всего за итальянский клуб вингер отыграл 29 поединков и оформил только один гол.
Напомним, что 21 августа «Фиорентина» сыграет первый матч против «Полесья» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций. Матч состоится а «Татран Арене» в Прешове, начало в 21:00.
🚨⚪️🔵 EXCL: Real Oviedo agree deal to sign Josip Brekalo on free transfer, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Croatian winger to travel this week for medical and contract signing. 🇭🇷 pic.twitter.com/66tGr0JvXA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним
В четверг команда сыграет против Маккаби