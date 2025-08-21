Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
21 августа 2025, 11:38 | Обновлено 21 августа 2025, 11:42
С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком

Йосип Брекало продолжит карьеру в «Овьедо»

С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Брекало

Итальянская «Фиорентина» решила расстаться с 27-летним хорватским вингером Йосипом Брекало. «Фиалки» разорвут сотрудничество с футболистом, у которого оставался еще один год контракта.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, следующим клубом хорвата станет испанский «Овьедо», выступающий в Сегунде.

Брекало в ближайшее время прилетит в Испанию и пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего последует подписание контракта.

В прошлом сезоне Йосип выступал на правах аренды в турецком клубе «Касымпаша», сыграв 23 матча, забив 4 гола и оформив 2 результативные передачи.

К «фиалкам» Брекало присоединился в начале 2023 года. Всего за итальянский клуб вингер отыграл 29 поединков и оформил только один гол.

Напомним, что 21 августа «Фиорентина» сыграет первый матч против «Полесья» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций. Матч состоится а «Татран Арене» в Прешове, начало в 21:00.

Андрей Витренко
