Борнмут начал переговоры по трансферу защитника Челси

Французский защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, между клубами начались переговоры по трансферы 27-летнего футболиста. Формат сделки – аренда с правом выкупа.

Первую половину прошедшего сезона Аксель Дисаси провел в составе лондонского «Челси» (17 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи), а вторую половину – на правах аренды в составе «Астон Виллы» (10 матчей, без результативных действий). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» продал защитника в Испанию.