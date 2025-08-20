Борнмут начал переговоры по трансферу защитника Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 августа 2025, 22:31 | Обновлено 20 августа 2025, 22:32
Аксель Дисаси привлекает внимание «вишен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Французский защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, между клубами начались переговоры по трансферы 27-летнего футболиста. Формат сделки – аренда с правом выкупа.

Первую половину прошедшего сезона Аксель Дисаси провел в составе лондонского «Челси» (17 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи), а вторую половину – на правах аренды в составе «Астон Виллы» (10 матчей, без результативных действий). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» продал защитника в Испанию.

Аксель Дисаси Саша Тавольери Борнмут Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Астон Вилла
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
