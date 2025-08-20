Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 10:32 |
304
0

Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ

Владислав решил перебраться в «Эпицентр»

20 августа 2025, 10:32 |
304
0
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Эпицентр».

По информации телеграм-канала «Бомбардир», 25-летний нападающий получил предложение от чешского клуба «Яблонец».

Футболист отказался от переезда в другой чемпионат после разговора с главным тренером «Эпицентра» Сергеем Нагорняком.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий киевского «Динамо» завершил карьеру.

По теме:
Переговоры начались. Гвардиола заберет в Ман Сити победителя Лиги чемпионов
Моуриньо останется без трансфера. Переход украинца в Фенербахче сорвался
Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Супряга трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Яблонец
Андрей Витренко Источник: Бомбардир
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 20 августа 2025, 09:04 0
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Футбол | 19 августа 2025, 16:28 0
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»

Гийом Оаро похвалил украинского защитника

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Футбол | 20.08.2025, 08:29
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 42
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
18.08.2025, 23:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем