Украина. Премьер лига20 августа 2025, 10:32 |
304
0
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Владислав решил перебраться в «Эпицентр»
Украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Эпицентр».
По информации телеграм-канала «Бомбардир», 25-летний нападающий получил предложение от чешского клуба «Яблонец».
Футболист отказался от переезда в другой чемпионат после разговора с главным тренером «Эпицентра» Сергеем Нагорняком.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий киевского «Динамо» завершил карьеру.
