Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ

Украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в «Эпицентр».

По информации телеграм-канала «Бомбардир», 25-летний нападающий получил предложение от чешского клуба «Яблонец».

Футболист отказался от переезда в другой чемпионат после разговора с главным тренером «Эпицентра» Сергеем Нагорняком.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий киевского «Динамо» завершил карьеру.