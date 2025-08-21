Талант Динамо назвал форварда киевлян, который превзошел Шевченко и Реброва

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык назвал символическую сборную лучших игроков в истории «Динамо». Александр считает нападающего Владислава Ваната более подходящим форвардом, чем Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

Команда мечты Динамо всех времен от Яцыка:

Вратарь: Александр Шовковский.

Защитники: Данило Силва, Илья Забарный, Домагой Вида, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Владислав Ванат.

