Талант Динамо назвал форварда киевлян, который превзошел Шевченко и Реброва
Александр Яцык назвал символическую сборную из игроков «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык назвал символическую сборную лучших игроков в истории «Динамо». Александр считает нападающего Владислава Ваната более подходящим форвардом, чем Андрей Шевченко и Сергей Ребров.
Команда мечты Динамо всех времен от Яцыка:
Вратарь: Александр Шовковский.
Защитники: Данило Силва, Илья Забарный, Домагой Вида, Виталий Миколенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко.
Нападающие: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Владислав Ванат.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Яцык рассказал о своем пути в клубе и футбольных приоритетах.
