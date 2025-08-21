Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талант Динамо назвал форварда киевлян, который превзошел Шевченко и Реброва
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 02:26 |
262
2

Александр Яцык назвал символическую сборную из игроков «Динамо»

ФК Динамо. Александр Яцык

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык назвал символическую сборную лучших игроков в истории «Динамо». Александр считает нападающего Владислава Ваната более подходящим форвардом, чем Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

Команда мечты Динамо всех времен от Яцыка:

Вратарь: Александр Шовковский.

Защитники: Данило Силва, Илья Забарный, Домагой Вида, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Владислав Ванат.

Ранее полузащитник «Динамо» Александр Яцык рассказал о своем пути в клубе и футбольных приоритетах.

По теме:
Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
«Добудут победу». Вирт – о шансах украинских клубов в еврокубках
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Александр Яцык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Arera
Еврейский мальчик не нападающий. Тупой яцык даже не знает об этом!
Ответить
0
galador
Це, в цілому, про все каже саме по собі. Історію не поважають, ідеалізують Бог зна кого. Ідентичність втрачена...
Ответить
0
