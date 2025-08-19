Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Динамо получил дисквалификацию. Не сможет играть ни в одном турнире
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 20:36 |
Самбу Диалло, похоже, на поле получится увидеть не скоро

ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло получил дисквалификацию на участие во всех турнирах. Об этом свидетельствует соответствующая отметка в его профиле на портале Transfermarkt.

Причины и сроки дисквалификации 22-летнего футболиста не сообщаются.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро, а его контракт с «Динамо» действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Самбу Диалло.

