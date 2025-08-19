Вингер Динамо получил дисквалификацию. Не сможет играть ни в одном турнире

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло получил дисквалификацию на участие во всех турнирах. Об этом свидетельствует соответствующая отметка в его профиле на портале Transfermarkt.

Причины и сроки дисквалификации 22-летнего футболиста не сообщаются.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро, а его контракт с «Динамо» действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Самбу Диалло.