ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию

24-летний испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес перешел в «Наполи».

Игрок официально был презентован на сайте итальянского клуба.

Гутьеррес – воспитанник мадридского «Реала». За основную команду он провел 9 матчей в сезоне 2021/22.

В 2022 году присоединился к «Жироне». В прошлом сезоне отыграл 36 матчей и отличился двумя голами.

«Наполи» приобрело защитника за 18 миллионов, а контракт с итальянцами рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Жирона» планирует трансфер Гутьерреса.