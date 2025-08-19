Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию
Италия
19 августа 2025, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию

Мигель Гутьеррес стал игроком «Наполи»

ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес перешел в «Наполи».

Игрок официально был презентован на сайте итальянского клуба.

Гутьеррес – воспитанник мадридского «Реала». За основную команду он провел 9 матчей в сезоне 2021/22.

В 2022 году присоединился к «Жироне». В прошлом сезоне отыграл 36 матчей и отличился двумя голами.

«Наполи» приобрело защитника за 18 миллионов, а контракт с итальянцами рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Жирона» планирует трансфер Гутьерреса.

Мигель Гутьеррес Наполи Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков
Александр Сильченко
