Италия19 августа 2025, 17:43 |
239
0
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию
Мигель Гутьеррес стал игроком «Наполи»
19 августа 2025, 17:43 |
239
0
24-летний испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес перешел в «Наполи».
Игрок официально был презентован на сайте итальянского клуба.
Гутьеррес – воспитанник мадридского «Реала». За основную команду он провел 9 матчей в сезоне 2021/22.
В 2022 году присоединился к «Жироне». В прошлом сезоне отыграл 36 матчей и отличился двумя голами.
«Наполи» приобрело защитника за 18 миллионов, а контракт с итальянцами рассчитан до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Жирона» планирует трансфер Гутьерреса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 16:28 0
Гийом Оаро похвалил украинского защитника
Футбол | 18 августа 2025, 19:37 5
Турецкий клуб заинтересован в услугах Александра Зинченко и Андрея Лунина
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Футбол | 19.08.2025, 12:05
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 22:58
19.08.2025, 07:03 2
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 06:23 22
19.08.2025, 08:26 3
18.08.2025, 01:32 1
18.08.2025, 05:32 2