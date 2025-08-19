Шахтер отправился в Краков накануне важного матча в Лиге конференций

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт».

Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском городе Краков – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Во вторник, 19 августа, «горняки» отправились в Краков, где через два дня проведут важный матч. Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях донецкой команды.

Подопечные Арды Турана начали свой путь в еврокубках с первого раунда Лиги Европы – одолели финский «Ильвес», турецкий «Бешикташ», но уступили в серии пенальти греческому «Панатинаикосу».

«Серветт» попал во второй раунд Лиги чемпионов, но проиграл по сумме двух матчей «Виктории» Пльзень из Чехии. После этого швейцарская команда вылетела и из Лиги Европы – от нидерландского «Утрехта».