Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай начал переговоры по футболисту Ман Сити. Это не Эдерсон
Турция
19 августа 2025, 11:59 |
397
0

Галатасарай начал переговоры по футболисту Ман Сити. Это не Эдерсон

Мануэль Аканджи привлекает внимание турецкого клуба

19 августа 2025, 11:59 |
397
0
Галатасарай начал переговоры по футболисту Ман Сити. Это не Эдерсон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Швейцарские защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи привлекает внимание «Галатасарая». Об этом сообщает Ягиз Сабунджуоглу.

По информации источника, турецкий клуб отправил запрос на трансфер 30-летнего футболиста. Переговоры между клубами уже стартовали. Ожидается, что агент Аканджи прилетит в Стамбул для обсуждения условий контракта.

В прошедшем сезоне Мануэль Анаджи провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» получил предложение по Эдерсону.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Миная покинул клуб Первой лиги
Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Мануэль Аканджи Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Галатасарай чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
