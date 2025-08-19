Галатасарай начал переговоры по футболисту Ман Сити. Это не Эдерсон

Швейцарские защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи привлекает внимание «Галатасарая». Об этом сообщает Ягиз Сабунджуоглу.

По информации источника, турецкий клуб отправил запрос на трансфер 30-летнего футболиста. Переговоры между клубами уже стартовали. Ожидается, что агент Аканджи прилетит в Стамбул для обсуждения условий контракта.

В прошедшем сезоне Мануэль Анаджи провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» получил предложение по Эдерсону.