Источник: турецкий клуб предлагал за хавбека Кривбасса 700 тысяч евро

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб находится в поле зрения европейских клубов. Несколько английских команд, среди которых «Лестер» и «Норвич», внимательно следят за 24-летним футболистом, а некоторое время назад к переговорам подключился и турецкий «Эюпспор».

Стамбульский клуб, по информации журналиста Владимира Зверова, выходил на «Кривбасс» с конкретным предложением – около 700 тысяч евро плюс процент от будущей перепродажи. В итоге трансфер не состоялся, однако интерес к хавбеку сохраняется.

В прошлом сезоне Твердохлеб был одним из ключевых исполнителей криворожской команды: в 28 матчах он забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро.