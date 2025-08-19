Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: турецкий клуб предлагал за хавбека Кривбасса 700 тысяч евро
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 05:45 | Обновлено 19 августа 2025, 06:13
377
0

Источник: турецкий клуб предлагал за хавбека Кривбасса 700 тысяч евро

Эюпспор рассчитывал приобрести Егора Твердохлеба

19 августа 2025, 05:45 | Обновлено 19 августа 2025, 06:13
377
0
Источник: турецкий клуб предлагал за хавбека Кривбасса 700 тысяч евро
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб находится в поле зрения европейских клубов. Несколько английских команд, среди которых «Лестер» и «Норвич», внимательно следят за 24-летним футболистом, а некоторое время назад к переговорам подключился и турецкий «Эюпспор».

Стамбульский клуб, по информации журналиста Владимира Зверова, выходил на «Кривбасс» с конкретным предложением – около 700 тысяч евро плюс процент от будущей перепродажи. В итоге трансфер не состоялся, однако интерес к хавбеку сохраняется.

В прошлом сезоне Твердохлеб был одним из ключевых исполнителей криворожской команды: в 28 матчах он забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро.

По теме:
Шахтер переиграл Полесье. Результаты 3-го тура женского чемпионата Украины
13 лет в клубе. Барселона приближается к продаже изгнанника Флика
Клубы из Италии и Испании хотят защитника Шахтера. Он в клубе только год
Аугсбург трансферы Кривбасс Кривой Рог чемпионат Турции по футболу Чемпионшип Норвич Лестер трансферы УПЛ Егор Твердохлеб Эюпспор Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
Футбол | 19 августа 2025, 01:23 0
Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше

18 августа сыграно 4 матча национального кубка

«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Футбол | 18 августа 2025, 08:17 1
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо

Главный тренер киевского клуба оценил игру Анхеля Торреса и Эдуардо Герреро

В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19.08.2025, 07:03
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18.08.2025, 09:00
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем